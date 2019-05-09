В ряды "Бессмертного полка" в Челябинске встало рекордное количество жителей

Более 80 тысяч человек с портретами своих предков-фронтовиков прошли в рядах «Бессмертного полка» по центральным улицам Челябинска в день 74-летия Великой Победы, 9 мая 2019 года.

Участники с портретами своих родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны либо работавших в тылу, прошли от Южно-Уральского государственного университета по главной улице – проспекту Ленина – к Вечному огню, где участники возложили венки и цветы. Традиционно в голове колонны ехали красные «Победы», участники шествия несли огромную копию Знамени Победы и штандарт «Бессмертного полка Танкограда». Колонну сопровождали артисты, исполнявшие военные песни, и волонтеры.

Во главе праздничного шествия был временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Текслер. Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» Алексей Текслер, он впервые пройдет в рядах «Бессмертного полка» по улицам Челябинска. «В Челябинске я в первый раз принимаю участие в акции «Бессмертный полк». С собой взял портрет дедушки-фронтовика. Мой дедушка жив. Ему 95 лет», - поделился врио губернатора. Дедушка главы региона - ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Михайловичй Зотов. Алексей Текслер вместе с сыном Мишей заранее поздравил своего деда с Днем Великой Победы, объяснив, что в течение всего 9 мая он будет принимать участие в праздничных мероприятиях вместе с жителями области.

Председатель Законодательного собрания области Владимир Мякуш уже в шестой раз принимает участие в акции (с первого шествия). Он прошел в колонне с портретом своего отца. Рядом с Владимиром Мякушем в колонне шла его дочь Виктория.

«Пока мы помним о своих близких, они живы. Этой акцией мы отдаем дань уважения нашим предкам, которые подарили нам мир и свободу. Такие шествие сплачивают народ, создают атмосферу единства и любви к Родине», - отметил Владимир Мякуш. Спикер с удовлетворением отметил большое число молодежи в рядах «Бессмертного полка». «Значит, традиции будут жить дальше», - уверен Владимир Мякуш.

Глава Челябинска Владимир Елистратов нес портреты двух дедушек своего лучшего друга. «Мои родственники все были тружениками тыла и не забыты в моей семье», - рассказал Елистратов.

Председатель Челябинской городской думы Станислав Мошаров встал в колонну «Бессмертного полка» вместе со своими сыновьями. Они несли портреты своих родных – участников войны.

Руководитель Челябинского регионального исполкома «Единой России» Алексей Малофеев уже не первый год принимает участие в шествии «Бессмертного полка». В прошлом году он нес портрет своего деда, который прошел всю войну. Малофеев Никита Иванович в годы войны служил в пехоте, в мирное время еще долго находился в составе вооруженных сил Советской Армии и вернулся домой уже в 60-х годах.

«Сегодня с гордостью несу портрет своей бабушки Дертуновой Юлии Афанасьевны, которая всю войну работала прифронтовой медсестрой, спасала раненых на полях сражений, имеет множество наград», - поделился Алексей Малофеев.

В рядах "Бессмертного полка" прошли депутаты Государственной думы и сенаторы от Челябинской области.

На Южном Урале акция состоялась во всех городах и районах.