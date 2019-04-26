В воскресенье православные отметят Пасху

В воскресенье, 28 апреля, православные Челябинской области отметят самый большой и светлый христианский праздник - Воскресение Христова.

Этот праздник еще называют Пасхою, то есть Днем, в который совершилось перехождение от смерти - к жизни и от земли - к Небу. Пасха - самый древний и важный праздник богослужебного года.

В выходные пройдут праздничные богослужения в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Как сообщили в ЧелябГЭТ, Челябинский городской электрический транспорт изменит график работы, чтобы отвезти горожан домой после Пасхальной службы в ночь с субботы на воскресение.

Троллейбусы и трамваи будут ожидать пассажиров в 3 часа ночи на остановках. На троллейбусе можно будет уехать с остановки Солнечный берег (Храм «Утоли моя Печали»), Калинина на Свердловском проспекте (Храм на ул. Кыштымской), Алое поле (Храм Александра Невского).

Трамвай будет дожидаться на остановках: Цирк (Храм Святой Троицы), Чичерина (Храм Святого преподобного Сергия игумена Радонежского) и Театр ЧТЗ - Храм в честь святителя Василия Великого. Транспорт будет отправляться с остановок по мере заполнения пассажирами.

В выходные личный состав полиции Челябинской области переведен на усиленный вариант несения службы. Будет проводиться комплекс мер, направленный на подготовку и проведение мероприятий. В целях обеспечения безопасности горожан до начала мероприятий все храмы и церкви обследуют с применением технических средств и служебных собак.

Главными атрибутами праздничного стола на Пасху являются крашенные яйца, кулич и пасха (сладкое блюдо из творога с изюмом). Пасхальная еда освящается в церкви накануне - в Страстную субботу. Крашенное яйцо (раньше - это были только красные яйца) - символ мира, обагренного кровью Иисуса Христа и через это возрождающегося к новой жизни. Кулич (высокий хлеб из сдобного теста) - символ тела Господнего, к которому должны причащаться верующие.

«Правильно выйти из поста, особенно если кто-то по всем правилам традиции соблюдал строгий пост, - нелегкая задача, но вполне выполнимая. Пищу следует принимать небольшими порциями. Желательно делать перерывы, чтобы дать возможность еде полностью перевариться», - советуют специалисты.

Пасхальные торжества продлятся не один день. Целую неделю, вплоть до субботы (4 мая), богослужения во всех храмах будут совершаться с открытыми царскими вратами в знак того, что Воскресение Христа открыло для людей Царство Небесное. А традиционными словами «Христос воскресе» и «Воистину воскресе» верующие будут пользоваться вместо обычных приветствий в течение 40 дней.