В выходные южноуральцы смогут бесплатно привиться от гриппа в торговых центрах

В выходные, 6 и 7 сентября, совершеннолетние жители Челябинской области, не имеющие противопоказаний, смогут бесплатно привиться от гриппа в торгово-развлекательных комплексах и поликлиниках.

Профилактическая акция «Грипп – знай врага в лицо!» пройдет в восьми городах региона: Ч. Жители Челябинска, Миасса, Чебаркуля, Копейска и Южноуральска смогут поставить прививки в ТРК, жители Троицка, Сатки и Златоуста - на базе поликлиник.

Как сообщили в минздраве региона, специалисты бесплатно поставят прививку от гриппа с соблюдением всех санитарных норм, перед этим проведут консультацию. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение или военный билет), и – желательно – полис обязательного медицинского страхования.

Специалисты напоминают, что для выработки иммунитета организму необходимо не меньше месяца после введения вакцины, поэтому наиболее эффективно проведение прививок именно сейчас, до начала подъема заболеваемости респираторными инфекциями. Постоянными противопоказаниями являются аллергия на вакцину или её компоненты, а также сильная реакция или осложнение на предыдущее введение вакцины против гриппа. Остальные противопоказания являются временными, длительность медицинского отвода зависит от конкретного заболевания и определяется врачом.

В минздраве уточнили, что после прививки возможно возникновение реакций, таких как повышение температуры тела или покраснение в месте инъекции. Это не опасно и должно пройти самостоятельно через несколько дней.