В ядерном центре Снежинска выбрали лучших слесарей и радиомонтажников

В РФЯЦ-ВНИИТФ Снежинска (Челябинская область) состоялся ежегодный конкурс профессионального мастерства. За звание лучших боролись 30 участников из шести подразделений института: слесари механосборочных работ и монтажники радиоэлектронной аппаратуры.

На торжественном открытии коллег приветствовал главный инженер РФЯЦ- ВНИИТФ Владимир Знаменский. Он отметил, что конкурс проводится шестой раз, что сотрудники ядерного центра становятся победителями конкурсов как внутри ядерного оружейного комплекса, так и на уровне ГК «Росатом».

Победителей и призеров по каждой номинации, согласно стандартам WorldSkills, определяли в категориях до 28- лет и старше. На выполнение задания участникам отводилось полтора часа. Конкурсантов, работы которых оценивали 29 экспертов, поддерживали ветераны производства. В рамках ранней профориентации площадку также посетили ученики 8-9 классов школы №135 имени академика Литвинова. Для гостей провели экскурсии по цехам предприятия и Музею РФЯЦ-ВНИИТФ.

Номинация «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов».

Категория «Золотые руки»:

1 место - Евгений Орлов, завод №1;

2 место - Дмитрий Триманов, завод №1;

3 место - Иван Чидакин, НИИК.

Категория «Трудовая юность»:

1 место - Кристина Горбачева, завод №1;

2 место - Алексей Кныш, завод №1.

Номинация «Слесарь механосборочных работ».

Категория «Золотые руки»:

1 место - Сергей Сергеев, КБ-2;

2 место - Егор Морозов, завод №1;

3 место - Виталий Ключников, завод №1.

Категория «Трудовая юность»:

1 место - Семен Краснов, завод №1;

2 место – Евгений Буров, НИО-5;

3 место - Андрей Стегний, завод № 1.