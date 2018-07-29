В южноуральскую колонию на свидание к осужденному за терроризм приехала мама

Осужденному Александру Кольченко, отбывающему наказание в исправительной колонии №6 в Копейске, разрешили очередное длительное свидание.

К нему приехала с Крыма мама. Родственникам разрешили побыть вместе трое суток. Для этого в гостинице исправительного учреждения им выделил комнату №16. 25-летний житель Симферополя Александр Кольченко был арестован и обвинен в 2014 году в терроризме. 25 августа 2015 года приговорён в России к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Отбывает наказание в исправительной колонии №6 строгого режима. В мае 2018 года, в поддержку своего соратника Олега Сенцова, отбывающего наказание в виде 20 лет за терроризм, объявил голодовку. В ИК-6 его поместили в медицинский лазарет, в отдельный бокс. Несколько дней узник южноуральской колонии отказывался от приема пищи. 7 июня 2018 года Александр Кольченко прекратил голодовку.

«Я оказался слишком слабым», - заявил Александр правозащитникам.

Члены Общественной наблюдательной комиссии встретились с мамой заключенного Кольченко. Никаких жалоб Лариса Леонидовна высказывать не стала. Также от нее во время встречи не поступило никаких заявлений. Мама хочет только одного - ее сына должны выпустить на свободу. Возможно, по ее мнению, это может быть обмен на российских заключенных, которые томятся в украинских тюрьмах.

«Мы конструктивно пообщались с мамой Александра Кольченко, - сообщил председатель ОНК Челябинской области Василий Катанэ. - На будущее мы договорились общаться чаще. Лариса Леонидовна была удивлена тому, что ей удалось только сейчас познакомится с теми, кто следит за правами заключенных в южноуральских колониях».

Челябинский общественник объяснил - новому созыву ОНК Челябинской области только полтора года. Общественники готовы к тесному общению и сотрудничеству. Кстати, Александр Кольченко также не высказал жалоб. С момента прекращения голодовки он опять набрал прежний вес - 64 килограмма. В отряде у него все хорошо.

«Мне хочется продолжать обучение в высшем учебном заведении и повышать свой уровень образования, однако мне запретили это делать, - рассказал Александр Кольченко. - Да, и еще. Очень невкусную картошку дают в столовой в летнее время».

Кстати, осужденный Александр Кольченко до недавнего времени проходил бесплатное обучение в Таврическом национальном университете имени В.И. Вернадского. Недавно обучение было приостановлено, так как заключенный не предоставил администрации колонии договор на обучение. Как только договор будет предоставлен, Кольченко продолжит обучение. Работать в колонии Александр не желает, так как очень много времени у него уходит на самообразование.

В учреждении ГУФСИН Челябинской области маму и сына поселили в хороший номер, где есть все для комфортного проживания - двухспальняя кровать, диван-кровать, электроплита, микроволновка, холодильник и телевизор. Душевая и санузел в идеальном состоянии.

Фото: Виктор Загвоздин

Видео: Виктор Загвоздин