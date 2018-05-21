«Вагон здоровья» с врачами «на борту» свяжет между собой Челябинск и Миасс

Между Челябинском и Миассом будет курсировать «Вагон здоровья». Добрую и уже ставшую традиционной акцию проведет на ЮУЖД АО «Свердловская пригородная компания» совместно с региональной дирекцией медицинского обеспечения.

«Вагон здоровья» будет организован в пригородных поездах сообщением Челябинск - Миасс в пятницу, 25-го мая. Поезд со специально оборудованным вагоном отправится от станции Челябинск в 07.22 (по местному времени) пригородным поездом № 6005 и прибудет на станцию Миасс в 09.27. В обратном направлении со станции Миасс вагон отправится в 10.52 в составе пригородного поезда № 6016, прибытие на станцию Челябинск - в 13.00.

На протяжении пути следования в «Вагоне здоровья» будут вести консультативный прием терапевт, эндокринолог и кардиолог. Пассажиры смогут измерить свой рост и вес, артериальное давление, пройти исследование ЭКГ, а также сдать анализ на содержание глюкозы в крови.

Впервые акция «День здоровья» была проведена в 2015-м году. В связи с большой популярностью среди пассажиров было принято решение пускать вагон здоровья ежегодно.