Владимир Елистратов призвал коллег разобраться со снегом к 8 Марта

Глава Челябинска Владимир Елистратов на состоявшемся сегодня, 4 марта, аппаратном совещании в администрации города обратился к чиновникам и руководителям предприятий, ответственным за уборку снега, с просьбой разобраться со снежными завалами к Международному женскому дню.

«Началась предпраздничная неделя. Давайте постараемся очистить город от снега к 8 Марта - порадуем наших женщин», - сказал градоначальник.

Он отметил, что в Челябинске в части уборки снега сегодня складывается нормальная, рабочая обстановка.

«Уборка идет. Как всегда, конечно, находится на недостаточном уровне. С некоторыми структурами, которые не справляются с возложенными обязанностями, расторгаем договоры, заключаем с другими (речь, в частности, о подрядчике из Тракторозаводского района, от услуг которого было решено отказаться, - прим.)», - констатировал Владимир Елистратов.

По его словам, в Челябинске все районы «примерно одинаково не справляются», и назвать худший нельзя.

С начала года сумма штрафов, выписанных в южноуральской столице за неубранный снег, достигла полумиллиона рублей. В отношении виновных составлено около трех десятков протоколов.

Как отметил начальник управления благоустройства Владимир Жучков, пока штрафы только назначены, взыскивать их еще не начали.

По его словам, на прошлой неделе по факту ненадлежащего содержания челябинских тротуаров было составлено шесть протоколов.

«На минувшей неделе мы выявили 114 нарушений в части уборки снега в Челябинске, и только 18 из них - на объектах улично-дорожной сети. Остальные нарушения касаются внутриквартальных территорий, остановок общественного транспорта и тротуаров», - рассказал Владимир Жучков.

Как рассказал начальник управления дорожного хозяйства Челябинска Александр Шабалин, на прошлой неделе с улиц южноуральской столицы вывезли более 75-ти тысяч тонн снега. К работам привлекалось до 180-ти единиц техники.