Владимир Путин назначил нового начальника полиции Челябинской области
Владимир Путин назначил нового начальника полиции Челябинской области. Им стал Сергей Богдановский.
Официальный указ президента России опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить подполковника полиции Богдановского Сергея Викторовича - заместителем начальника полиции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области – начальником полиции», - говорится в указе президента.
Ранее эту должность занимал Игорь Иванов. Но в октябре 2017 года он возглавил Главное управление МВД по Кемеровской области. И должность начальника южноуральской полиции стала вакантной.
Врио начальника полиции все это время был Иван Костенко.
Сергею Богдановскому 44 года. Он родился в Карталинском районе. Службу в полиции начал в 1993 году в Златоусте. Потом карьеру продолжил в Карталах. С 2006 по 2013 годы возглавлял отдел внутренних дел в Еткульском районе.
Затем служил начальником межмуниципального Верхнеуфалейского ОМВД и руководил УМВД по Магнитогорску.
До нового назначения Сергей Богдановский служил в должности начальника регионального управления уголовного розыска.