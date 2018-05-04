Владимир Путин назначил нового начальника полиции Челябинской области. Им стал Сергей Богдановский.

Официальный указ президента России опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить подполковника полиции Богдановского Сергея Викторовича - заместителем начальника полиции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области – начальником полиции», - говорится в указе президента.

Ранее эту должность занимал Игорь Иванов. Но в октябре 2017 года он возглавил Главное управление МВД по Кемеровской области. И должность начальника южноуральской полиции стала вакантной.

Врио начальника полиции все это время был Иван Костенко.

Сергею Богдановскому 44 года. Он родился в Карталинском районе. Службу в полиции начал в 1993 году в Златоусте. Потом карьеру продолжил в Карталах. С 2006 по 2013 годы возглавлял отдел внутренних дел в Еткульском районе.

Затем служил начальником межмуниципального Верхнеуфалейского ОМВД и руководил УМВД по Магнитогорску.

До нового назначения Сергей Богдановский служил в должности начальника регионального управления уголовного розыска.