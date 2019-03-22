Врио губернатора Алексей Текслер прогулялся по Кировке

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер прогулялся по пешеходной улице Челябинска - Кировке.

Верный своим ранее продекларированным принципам Алексей Текслер лично пообщался с жителями, которые в рабочее время оказались на Кировке.

Фотографии появились на официальной странице правительства области в социальных сетях.

Напомним, сегодня Алексей Текслер намеревался поближе познакомиться с Челябинском. Для него заранее был подготовлен маршрут, чтобы первые впечатления не были омрачены.

Но врио решил, что на сегодня важнее начать разбираться с экологией. «Сегодня отменил поездку по городу, работаем по теме экологии: Коркинский разрез и мусорный полигон в Полетаево. Жителей я услышал, есть определённые вопросы, будем с ними разбираться», - написано на странице alekseiteksler в Instagram.

Алексей Текслер оценил масштаб проблемы закрытого угольного разреза Коркинский – самой глубокой ямы Евразии, где не прекращаются эндогенные пожары. Он выслушал доклад президента РМК Всеволода Левина о первых шагах в реализации проекта по ликвидации разреза.

Потом врио губернатора отправился на розинскую свалку, которая горит уже три месяца и травит жителей поселка. Он потребовал ускорить работы по ее рекультивации.

Затем врио губернатора отправился на полигон ТКО в Полетаево, где к нему буквально прорвались местные активисты. Они рассказали руководителю области о всех бедах и проблемах, которые принес и еще может принести полигон, изначально не рассчитанный на прием такого объема мусора и представляющий угрозу единственному питьевому источнику Челябинска.

Алексей Текслер пообещал, что он лично встретится с жителями Коркино, Розинского городского поселения и Полетаево, чтобы внимательно выслушать их просьбы и претензии.

Напомним, Алексей Текслер в первый день своего вступления в должность врио губернатора заявил, что намерен активно общаться с жителями, чтобы «напитаться» существующими проблемами. Южноуральцы рады будут лично встретиться с врио губернатора.