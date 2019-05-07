Все мемориалы «Вечный огонь» в Челябинской области готовы ко Дню Победы

В 27-ми населенных пунктах Челябинской области газовики провели техническое обслуживание 28-ми мемориальных комплексов «Вечный огонь».

Работы специалисты компаний «Челябинскгоргаз» и «Газпром газораспределение Челябинск» выполнили в рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», инициированной ООО «Газпром межрегионгаз».

Газовики проверили исправность оборудования, целостность подводящих газопроводов и герметичность всех соединений, очистили газовые горелки от мусора, отрегулировали процесс сжигания газа, провели ремонтные, покрасочные и облицовочные работы.

«Мемориалы «Вечный огонь» - это сложные технические сооружения, которые требуют регулярного обслуживания. Особенно важно провести его в канун Дня Победы, чтобы обеспечить бесперебойную работу оборудования», - отметил генеральный директор АО «Челябинскгоргаз» и АО «Газпром газораспределение Челябинск» Владимир Серадский.

В дни празднования Великой Победы сотрудники аварийно-диспетчерских служб компаний «Челябинскгоргаз» и «Газпром газораспределение Челябинск» будут дежурить рядом с мемориалами «Вечный огонь» для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации, связанные с газоснабжение, сообщила агентству «Урал-пресс-информ» специалист по связям с общественностью АО «Челябинскгоргаз» Любовь Каленик.

СПРАВКА

Ежегодная всероссийская акция «Священный долг. Вечная память» проводится группой «Газпром межрегионгаз» с 2015-го года. В рамках акции в канун Дня Победы, 9 мая, газораспределительные организации группы проводят в регионах присутствия техническое обслуживание газового оборудования мемориалов «Вечный огонь». Также выполняются работы по реконструкции памятников, газификации и переводу мемориальных комплексов с временного газобаллонного газоснабжения на постоянное - сетевое.