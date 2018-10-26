Юные челябинские казаки побывали на учебной «войнушке»

Юные челябинские кадеты из областного молодежного казачьего центра «Южный» поучаствовали в военно-полевых сборах, на которых им представилась возможность по-настоящему окунуться в среду казачества, сплотить новую команду и узнать много интересного о поисковом движении. Кадетские учения организовали казаки хутора «Южный».

Как только юные кадеты расположились в военно-полевом лагере, их уже ждали на первом занятии – это была фланкировка шашкой. Тесно познакомившись с базовыми техниками владения основным оружием казаков, каждый из ребят выписывал круги и пируэты тренировочными шашками. "Восьмерка", "чёрт", "мельница" - приемы, которыми теперь с легкостью владеют новоиспеченные кадеты. Вместе с опытными инструкторами, уроки владения шашкой давали и другие кадеты, давно освоившие это мастерство.

Насыщенная программа, составленная для кадетов, не обошлась и без спортивных игр. Исконно-русская игра «кила» заставила ребят выплеснуть накопившиеся эмоции и изрядно устать. Русские традиционные игры с мячом насчитывают, по меньшей мере, тысячелетнюю историю, а основная цель килы – «захватить город соперника», то есть доставить мяч за линию кромки поля, называемую «городом». Командные взаимодействия дали возможность ребятам учиться взаимовыручке и пониманию, а также развивать оперативное мышление.

Фото: пресс-служба казачьего хутора «Южный»

«Было весело, интересно и вкусно! Все мероприятия были особенные, а лекции - интересные. Нам рассказывали о казаках и их жизни, - поделилась своими впечатлениями юная казачка Алёна Криштапович. - Особенно запомнились ночная диверсия, прогулка на лошадях и всеми нами любимый кросс. Атмосфера, царящая на сборах, захватывает, и ты можешь раскрыть себя совершенно с другой стороны. Уже жду новых полевых сборов».

Действительно, очень увлекательной и захватывающей оказалась ночная тревога после второго дня военно-полевых сборов. Диверсия проходила в виде нападения условного врага, где кадеты должны были оперативно среагировать на приближающуюся опасность. С первой боевой задачей молодые патриоты справились на «отлично» – не растерялись в экстренной ситуации, поставили наблюдательные посты по всем ключевым точкам лагеря, справились с караульной службой и обезвредили шесть диверсантов. Знамя хутора было спасено.

Контрольным испытанием для юных бойцов стало многоборье, где кадеты смогли применить на практике ранее полученные навыки. Они справились со сборкой автомата Калашникова, без проблем преодолели полосу препятствий, грамотно оказали первую медицинскую помощь, с металлоискателем обнаружили зарытый «клад», постреляли из пневматического оружия и даже поупражнялись в метании ножей. Занятия по современному сражению на мечах поставили точку на сборах.

«Наши кадеты, не смотря на погодные условия, проявили все те качества, которые должны быть присущи казаку: стойкость, упорство и бесстрашие, - рассказал организатор военно-полевых сборов Василий Кошмар. - Эти ребята готовы на всё, по крайней мере, на большее, чем их сверстники и товарищи в городских трущобах».