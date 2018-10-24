Юные футболисты из Челябинской области отправились в гости к «Зениту»

Победители футбольного фестиваля «Метрошка» - команды «Спутник» из Копейска и «Колхозники» из поселка Новосинеглазовский (Челябинская область) – отправились в Санкт-Петербург.

Поездка в Северную столицу стала специальным призом от Русской медной компании, которая выступила генеральным партнером фестиваля «Метрошка». Впереди у южноуральских мальчишек – насыщенная неделя, наполненная спортивными и культурными мероприятиями.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе компании, ребята побывают на тренировках в Футбольной академии ФК Зенит, посетят самые знаковые достопримечательности города и побывают на матче Лиги Европы «Зенит»-«Бордо» на стадионе «Санкт-Петербург».

В 2017 году аналогичную поездку совершили победители фестиваля «Метрошка» прошлого года, и она стала для ребят и незабываемым приключением, и сильной мотивацией для того, чтобы развиваться и совершенствоваться и в спорте, и в других сферах жизни.

Фестиваль детского дворового футбола «Метрошка 2018» проходил в 23 городах Челябинской, Курганской, Свердловской, Оренбургской областей, а также Республики Татарстан и Республики Башкортостан. Генеральным партнером фестиваля «Метрошка 2018» выступила Русская медная компания (АО «РМК»). На проведение отборочных игр и финальных состязаний РМК направила порядка 2,7 миллиона рублей. Кроме того, компания профинансировала специальные призы для победителей фестиваля - полный комплект брендированной футбольной формы и поездку в Санкт-Петербург.