ЮУТПП приглашает СМИ Челябинской области к перезагрузке
Южно-Уральская торгово-промышленная палата организует в Челябинске бесплатный мастер-класс «СМИ ПЕРЕЗАГРУЗКА. Как сделать СМИ коммуникационной площадкой». К участию приглашаются представители средств массовой информации и пресс-служб организаций и предприятий Челябинской области.
Мастер-класс 21-го марта проведет генеральный директор издательско-коммуникационной группы «БИЗНЕС-ДИАЛОГ МЕДИА» (Москва), главный редактор журнала Russian Business Guide, член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций, писатель, общественный деятель Мария Суворовская.
Во время мероприятия наградят победителей регионального этапа всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» по итогам 2018 года.
Запланировано выступление начальника управления пресс-службы и информации правительства Челябинской области Дмитрия Федечкина о взаимодействии региональных органов власти и СМИ.
Мастер-класс «СМИ ПЕРЕЗАГРУЗКА. Как сделать СМИ коммуникационной площадкой» будет проходить в актовом зале Южно-Уральской торгово-промышленной палаты по адресу: улица Сони Кривой, 56, 6-й этаж. Начало - 15 часов.