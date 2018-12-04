Южноуральцам предлагают ознакомиться с презервативами из разных стран мира

Жителей Челябинской области приглашает «поиграть» с вирусом ВИЧ в «передается –не передается», а также ознакомиться с презервативами различных стран мира.

Завтра, 5 декабря, в Южно-Уральском государственном медицинском университете стартует III Международная научно-практическая конференция и профилактический форум молодых ученых и студентов «Молодежь в борьбе с ВИЧ/СПИДом. Южный Урал-2018».

Конференции станет площадкой для обсуждения проблем диагностики и профилактики ВИЧ-инфекции, обмена международным опытом. Ожидаются выступления участников из Индии, Бразилии, Китая, Шри-Ланки, Нигерии, с докладами онлайн выступят молодые специалисты из Германии и Коста-Рики.

Важной частью конференции станет работа интерактивных площадок. В их числе квест по профилактике ВИЧ-инфекции, а также интерактивная выставка по профилактике ВИЧ-инфекции.

«Каждый сможет ознакомиться с барьерной контрацепцией различных производителей и стран, проверить свои знания и оценить риски на тач-скрине, погрузиться в виртуальную реальность, чтобы «поиграть» с вирусом в «передается-не передается». Также все желающие смогут пройти тест на ВИЧ и принять участие в викторине с призами», - сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Сегодня в регионе более 33 тысяч ВИЧ-инфицированных граждан, в основном это люди трудоспособного возраста. Антиретровирусные препараты получают более 16 тысяч пациентов, большая часть из них – жители Челябинска.

По данным Челябинского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом, в прошлом году было выявлено 4435 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 0,6 процента ниже показателя годом ранее.

В 30-ю годовщину Всемирного Дня борьбы со СПИДом больше двух тысяч южноуральцев прошли бесплатное тестирование на ВИЧ. Мобильные пункты были развернуты в местах массового скопления людей – в торговых комплексах, крупных учебных заведениях, ночных клубах, местных поликлиниках. Люди понимают, что узнать свой ВИЧ-статус – это так же важно, как проверить уровень глюкозы в крови и измерить давление.