Южноуральцев просят высказать свое мнение по поводу нацпроектов

Жителей Челябинской области просят высказать свое мнение по поводу национальных проектов, которые в настоящее время реализуются в стране. Оценивать осведомленность жителей будет Контрольно-счетная палата региона.

«Мы осуществляем эту работу в рамках полномочий по стратегическому аудиту за осуществлением нацпроектов и достижением национальных целей», - пояснил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель КСП региона Алексей Лошкин.

Опрос проводится на портале государственного и муниципального финансового аудита.

Цель анкетирования - изучение мнения южноуральцев о проблемах, которые должны решать национальные проекты, степени удовлетворенности от текущих результатов реализации национальных проектов.

На сегодня большинство жителей хоть что-то слышали о нацпроектах, но далеко не все представляют, как они могут изменить их жизнь к лучшему. «Мы столкнулись с ситуацией, что термин нацпроекты еще как-то известен, что, к сожалению, жители не до конца понимают, как огромные миллиарды рублей, выделяемые на реализацию нацпроектов, повлияют на их жизнь», - отметил глава КСП.

Опрос позволит получить объективный срез относительно информированности населения о реализации каждого национального проекта.

Опрос граждан будет проводиться на системной основе «Опрос будет проводиться до конца года. Мы будет делать срезы помесячно или поквартально», - уточнил Алексей Лошкин.

Напомним, 10 июля 2019 года к работе приступила новые аудитор КСП области, которая будет контролировать эффективность и результативность расходования бюджетных средств, в том числе, и на национальные проекты.

С начала реализации национальных проектов прошел уже год. Восьмого мая 2019 года под председательством президента РФ прошло заседание Совета по стратегическому развитию по нацпроектам.

В апреле 2019 года глава региона Алексей Текслер в ходе своих поездок по территориям и общения с коллегами в Челябинске отмечал, что пока даже некоторые главы до конца не понимают, что им необходимо сделать в рамках нацпроектов.

Алексей Текслер поручил главам навести порядок по организации работы проектных офисов. «За это буду жестко спрашивать не только я, но и федеральное правительство», - предупредил глава региона.

В июне 2019 года Алексей Текслер раскритиковал работу членов регионального правительства по реализации нацпроектов и потребовал представить планы по каждому направлению.