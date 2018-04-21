Южноуральцев ждет шестидневная рабочая неделя, а затем четыре выходных

Предстоящая рабочая неделя будет на один день длиннее обычной. Всем, кто работает по графику пятидневки, в это раз придется потрудиться шесть дней – суббота, 28 апреля, объявлена рабочей.

А после длинной рабочей недели можно будет отдохнуть не два, как обычно, а четыре дня – с 29 апреля по второе мая (с воскресенья по среду).

Протяженные выходные стали возможны в связи с переносом праздничных и выходных дней. Праздничный день, 7 января, совпадающий с воскресеньем, был перенесен на среду, 2 мая. А выходной в субботу, 28 апреля, на понедельник, 30 апреля.

После четырехдневных выходных россиянам предстоит потрудиться всего два дня – с третьего мая (четверг) по четвертое мая (пятница) и вновь выходные (суббота и воскресенье).

Последующая неделя будет прерываться праздничным днем. Работать предстоит с понедельника по вторник и с четверга на пятницу. А в среду, 9 мая, россия отпразднуют День Победы.

День России в 2018 году можно будет отмечать с 10 по 12 июня (с воскресенья по вторник). Выходной с субботы, 9 июня, будет перенесен на понедельник, 11 июня.

В ноябре россиян ожидают трехдневные выходные в связи с Днем народного единства - с 3 по 5 ноября.