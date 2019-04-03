Южноуральцы – Текслеру: Надолго ли Вы задержитесь у нас при таком воздухе и воде?

Жители Челябинской области интересуются у временно исполняющего обязанности губернатора, надолго ли он готов задержаться в экологически неблагополучном регионе.

Напомним, уроженец Челябинска Алексей Текслер, проживший в этом городе до 16 лет, был назначен врио губернатора 20 марта 2019 года.

Челябинск тридцатилетней давности и нынешний город заметно отличаются друг от друга – воздух стал намного хуже (горожане узнали, что такое НМУ), питьевые источники и озера грязнее, улицы стали более пыльными и серыми и так далее. За последние годы много молодых и перспективных южноуральцев покинули регион именно по этим причинам.

Новый глава региона начал активно знакомиться с доставшимся ему непростым хозяйством, встречаться с людьми, открыл официальный аккаунт в социальной сети Instagram, чтобы «напитаться» проблемами жителей. Вероятно, он даже сам не подозревал, какой информационный шквал на него обрушится.

Некоторые возлагают на врио губернатора большие надежды, как на доброго волшебника, который может в одночасье решить все проблемы, годами нерешаемые региональной и местными властями. Другие же настороженно относятся к активности нового губернатора и сомневаются, что у его и его семьи будет желание надолго задержаться на Южном Урале. А, значит, и кардинальных перемен в области не произойдет.

«Алексей Текслер, на какой период времени Вы связываете свою работу и жизнь с нашей областью? Один губернаторский срок, два, больше? Это важно! Готовы ли Вы, смотря на перспективу, что Ваша семья, прекрасная супруга, такой чудесный сын часть своей жизни проведут в регионе с самой плохой экологией? Готовы ли Вы к тому, что в этом регионе ко всему прочему добавится Томинский ГОК? Рядом с Вами ямы и ядовитые отходы? Или Вы не смотрите на перспективу и Ваше пребывание в нашей области планируете как временное? (орфография и пунктуация автора сохранены)», - задают вопрос Алексею Текслеру в Инстаграме.

У нового главы региона также интересуются, какую воду он пьет в Челябинске – из-под крана или бутилированную. Жители Полетаево уже рассказали Алексею Текслеру об угрозе загрязнения Шершневского водохранилища – единственного источника водоснабжения Челябинска (на месте размещения полигона в Полетаево близко находятся грунтовые воды, водоносная линза).

Еще большая опасность может исходить от Томинского ГОКа, считают ученые. Они предрекают, что уже через несколько лет после начала работы комбината Челябинск и прилегающие к нему населенные пункты останутся без питьевой воды. Несмотря на их протесты, ГОК получил разрешение на забор воды из реки Масс в створе выше Шершневского водохранилища на свои производственные нужды.

«Нас выкуривают из области, все уровни власти в регионе прогнулись под РМК, жилье, за которое рассчитываемся по 20 лет, обесценится в миг, онкология взлетит, люди с капиталом бегут из региона, а новых все меньше (орфография и пунктуация автора сохранены)», - пишут челябинцы Алексею Текслеру.

Но часть южноуральцев все же надеется, что Текслер сумеет переломить ситуацию в регионе. Об этом, по их мнению, говорит и тот факт, что буквально через неделю с небольшим новый глава региона привез на малую Родину свою семью – жену и сына.

«Если вы реально будете жить с семьей в Челябинске, если будете дышать этим воздухом, ездить по дорогам, ходить в одни и те же школы, то все должно получиться», - считают южноуральцы.