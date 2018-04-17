Южноуральские полицейские обеспечивают охрану общественного порядка на кладбищах. В Родительский день задействованы также представители Росгвардии, казачества и народных дружин.

Сотрудники органов внутренних дел Южного Урала приступили к обеспечению охраны общественного порядка в День поминовения усопших.

Всего в этот день на территории региона проходит 128 мероприятий, в которых принимают участие около 200 тысяч человек.

«Перед заступлением на службу до полицейских на проводимых инструктажах доведена информация о соблюдении мер личной безопасности, предупреждении и пресечении правонарушений, проявлении повышенной бдительности, указано на оперативность реагирования на сообщения о происшествиях. Особое внимание акцентировано на вежливом и корректном общении с гражданами», - сообщили в региональном полицейском главке.

В целях обеспечения общественной безопасности на объектах проведения мероприятий сотрудниками полиции осуществлены инженерно-технические обследования мест массового скопления граждан.

Инспекторами ГИБДД обеспечивается безопасность дорожного движения и ограничение движения автотранспорта к местам захоронений, принимаются дополнительные меры по недопущению заторов автотранспорта на подъездных путях автодорог к кладбищам.

В связи с этим госавинспекторы убедительно просят водителей не создавать помехи для остальных участников движения, не бросать личный транспорт на проезжей части, быть предельно внимательными, осуществляя движение и парковку в установленных для этих целей местах.

Полицейскими патрульно-постовой службы и участковыми уполномоченными осуществляется патрулирование непосредственно на территории кладбищ.

Стражи порядка обращаются к жителям и гостям города с напоминанием о том, что принимаемые меры направлены на обеспечение личной и имущественной безопасности граждан, а также на предотвращение правонарушений и преступных посягательств.