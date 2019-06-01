Южноуральские полицейские пересаживаются на отечественный транспорт

Автомобильный парк полиции Челябинской области пополнился новыми машинами. Стражам порядка вручили ключи от 36 служебных авто отечественного производства.

В пятницу, 31 мая, в Челябинске состоялся гарнизонный развод сил южноуральской полиции, на котором начальник главного управления МВД России вручил паспорта и ключи от новых служебных автомобилей сотрудникам территориальных органов внутренних дел.

От технического оснащения зависит оперативность реагирования полицейских на преступления и результативность раскрытия их по «горячим» следам. Все машины отечественного производства. На новых «УАЗ Патриот» будут ездить сотрудники патрульно-постовой службы. Их автопарк обновился на 16 машин. Восемь уазиков получили сотрудники дежурных частей и еще 12 новых машин теперь будут на вооружении отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых.

«Больше всего новых машин получили представители патрульно-постовой службы. Раньше в их распоряжении было 52 машины, сейчас их количество увеличилось. Эти сотрудники у нас на самом виду. Дежурные части тоже обновили у нас свой автопарк. И появились новые автомобили для перевозки спецконтингента», - сказал начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления ГУ МВД России по Челябинской области Валерий Манаев.

Новенькие машины отправились в Ашу, Еманжелинск, Катав-Ивановск, Челябинск, Магнитогорск, Сосновский и Уйский районы. После гарнизонного развода служебный транспорт уехал в те территории, за которыми он теперь закреплен.