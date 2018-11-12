Заболеваемость пневмонией в Челябинской области превысила среднемноголетний уровень

Заболеваемость внебольничными пневмониями в Челябинской области превысила среднемноголетний уровень на 27% и показатель прошлого года на 31%.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в региональном управлении Роспотребнадзора, сезонный рост заболеваемости внебольничными пневмониями отмечается с сентября. В октябре в Челябинской области зарегистрировано 52 случая на 100 тысяч населения. Растет число заболевших как среди взрослых, так и среди детей. Прирост заболеваемости среди детей школьного возраста и подростков составил 37%. При этом среди детей до года и 1-2 лет отмечено снижение заболеваемости на 13% и 10% соответственно.

Отмечены заносы данного инфекционного заболевания в детские образовательные коллективы. В таких случаях устанавливается медицинское наблюдение за контактными, дети с признаками заболевания не допускаются в коллективы, помещения чаще проветривают, влажную уборку проводят с применением дезсредств, ограничивают массовые мероприятия.

Ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями оценивается как не эпидемическая. Циркулируют вирусы парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекций.

Уровень заболеваемости ниже порогового на 16,8%. Случаев гриппа не зарегистрировано.

При пневмонии и при всех респираторных инфекциях применяются одинаковые меры профилактики: избегать контакта с больными, соблюдать меры личной профилактики, проветривать помещения и проводить влажную уборку.

Пневмонии, обусловленные пневмококковой, гемофильной инфекцией и вирусами гриппа можно предупредить путем вакцинации, напоминают в Роспотребнадзоре.