Завтра у православных Великая суббота

Завтра, 27 апреля, у православных Великая Суббота, ее еще называют Страстная или Красильная. Великая суббота - это последний день, когда можно причаститься и исповедоваться перед Пасхой на утренней службе.

В Великую Субботу христиане вспоминают пребывание Пречистого Тела Спасителя в гробнице. Утром этого дня совершается литургия по чину святителя Василия Великого. На ней нередко причащаются те, у кого не получилось сделать это в четверг. Оличительной чертой данной службы является чтение пятнадцати паремий – отрывков из Ветхого Завета с пророчествами о крестной смерти и славном воскресении Спасителя.

В этот день готовят все для пасхального застолья. Также продолжают красить яйца. Верующие идут в церковь, в том числе и для того, чтобы освятить пасхальную снедь. Для этого корзинку застилают чистым рушником, укладывают в нее пасхальный кулич, крашеные яйца, соль, свечу.

Ближе к ночи начинается торжественная ночная служба. Традиционно на ночное пасхальное богослужение (оно будет в ночь с 27 на 28 апреля) приходит множество людей. В 23:30 (в некоторых храмах – в 23:15) совершают особую краткую службу, называемую полунощницей, в завершение которой священники заносят Святую Плащаницу в алтарь. Затем, в полночь, с пением «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити» священники выходят из алтаря. После крестного хода начинается пасхальная утреня, а затем и литургия.

В субботу заканчивается пост, уже в воскресенье утром наступает Великий праздник Пасхи, и любые ограничения на прием пищи снимаются.