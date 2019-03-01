Завтра Вселенская родительская суббота

Завтра, 2 марта, у православных первая в 2019 году родительская суббота – Вселенская мясопустная суббота. Она отмечается за 8 дней до начала Великого поста.

Мясопустная суббота называется Вселенской потому, что в этот день поминают не только умерших родственников, но и всех усопших крещеных христиан. Также проводятся вселенские панихиды, которые представляют собой заупокойные богослужения. Люди молятся о том, чтобы Бог упокоил души усопших и смилостивился, отпустив им все земные грехи.

Мясопустную субботу еще называют Малой Масленицей, так как поминальный день приходится на мясопустную неделю, то есть на крайнюю неделю перед Масленицей.

В этом году будет еще одна Вселенская родительская суббота - перед праздником Троицы (Пятидесятницы). Она приходится на 15 июня.

В родительские субботы поминают усопших родственников. В 2019 году они выпадают на 23 марта, 30 марта и 6 апреля (вторую, третью и четвертую субботы Великого поста), 7 мая (Радоница) и 2 ноября (Дмитриевская).