Зеленые энергетики приглашают челябинцев зарядиться от солнца

В Челябинске отметят Всемирный День солнца. Участники праздничных событий 12-го мая, с десяти утра до семи вечера, смогут заряжать свои телефоны от альтернативного источника питания и пробовать еду, приготовленную необычным способом.

Организатором предстоящего мероприятия выступает проектная группа по популяризации зеленой энергетики в России и на Южном Урале. Ее участники продемонстрируют широкой публике приборы и установки, которые работают от альтернативных источников энергии.

Как отмечают в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, можно будет воочию убедиться, до чего дошел прогресс: посмотреть тематические ролики в специальной лофт-зоне, узнать, как дать вторую жизнь старому аккумулятору и сделать автономный дом, а также посетить выставку «солнечных» игрушек.

По словам организаторов, посетители смогут попробовать абсолютно экологичный кофе, а если позволит погода, и еду, приготовленную на солнце.

Всемирный День солнца в качестве международного праздника был утвержден Европейским отделением Международного общества солнечной энергии (МОСЭ, ISES-Europe) третьего мая. Более чем в 20-ти странах мира к этому дню организовывают конференции, форумы и фестивали. В России этот праздник не так известен и пока массово его организуют только в Санкт-Петербурге.