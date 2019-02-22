Железнодорожный вокзал Челябинска ждет модернизация

На железнодорожном вокзале Челябинска начнется техническое перевооружение. В проекте перепланировки учтены направления пассажиропотоков и оптимизирован путь пассажира от входа в здание до мест получения необходимых услуг.

Модернизация железнодорожного вокзала в Челябинске начнется во втором квартале 2019 года. Уже известно, что первый этаж будет визуально разделен на две части. Кассовый зал останется в левом крыле. На смену застекленным кассам, которые сегодня занимают значительную часть помещения, придут кассы открытого типа с электронной очередью. Количество сидений для ожидания здесь увеличится до 120 мест.

Фото Инны Шемаевой

В левом крыле будут располагаться камеры хранения, медпункт, санитарные и душевые комнаты. Камеры хранения перенесут с нулевого этажа на первый. А для маломобильных пассажиров будет обустроена комната ожидания.

«Особое внимание будет уделено транспортной безопасности ­– на входах в дополнение к рамкам-металлодетекторам появятся рентгеновские установки для досмотра багажа. Будут модернизированы системы видеонаблюдения и охранной сигнализации. Модернизация затронет и инженерные системы вокзала – отопление, освещение, энергоснабжение, пожаротушение. Будет произведена реконструкция трех платформ – их поднимут до уровня входа в вагоны. Над каждой платформой установят навесы», - сообщила начальник отдела по работе со СМИ ЮУЖД Наталья Драгомерецкая.

Первые шаги по техническому перевооружению железнодорожного вокзала уже начались. В январе 2019 года внедрена система электронной очереди, которая равномерно распределяет пассажиров, ускоряя процесс обслуживания. Все работы по реконструкции железнодорожного вокзала завершаться к саммитам ШОС и БРИКС.

Как уже сообщало агентство, в марте 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и встречу лидеров БРИКС в Челябинске в 2020 году.

Всю необходимую инфраструктуру для проведения саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске планируется подготовить к ноябрю 2019 года. К саммитам строится конгресс-холл «Таганай» на улице Труда, гостиница на Васенко, общественно-деловой центр с двумя башнями «ШОС» и «БРИКС», которые расположатся на двух берегах реки Миасс и будут соединены мостом-переходом, три поселка для приема руководителей делегаций и появится современная транспортная развязка. Будут обновлены фасады на гостевых маршрутах.

За счет федеральных средств будет проведена реконструкция аэродрома в Челябинске(подрядчик выбран единоличным решением президента, работы уже начались) и, вполне возможно. реконструировано здание цирка.