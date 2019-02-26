Жилин: Надо убрать негативный фон по поводу кремниевого завода в Златоусте и дать инвестору возможность высказаться

Администрация Златоустовского городского округа (Челябинская область) отменила публичные слушания, на которых планировалось обсудить организацию новой промышленной зоны для строительства кремниевого завода.

Как сообщает городская администрация, слушания отменены в соответствии с рекомендациями, принятыми 19 февраля на городском общественном совете по экологии и природопользованию, с учетом мнения жителей и руководителей предприятий.

Как уточнил глава Златоуста Вячеслав Жилин, публичные слушания были объявлены с целью формирования земельного участка в районе машзавода площадью 16 гектар плюс 60 гектар дополнительно. «16 га – это участок, который отведен и зарезервирован под промышленный парк «Приайский», - уточнил Жилин. - Есть несколько заявок от предприятий, желающих туда встать».

Глава заверяет, что собирается учитывать мнение жителей при составлении планов по развитию этой территории. «Поэтому продолжим публично обсуждать с горожанами, с руководителями предприятий по поводу становления здесь новых производственных площадок», - добавляет Жилин и отмечает, что в этой ситуации слушания не нужны.

Глава отмечает, что на сегодня в городе сформировалось много негатива вокруг этого вопроса. В то же время в Златоусте при существующей проблеме с безработицей нет новых земельных участков, где можно разместить малые и средние предприятия. И молодежь покидает город.

«Убежден, что негативный фон, который сегодня есть в городе по поводу инвестора кремниевого завода, должен быть локализован, его нужно убрать, - считает Жилин. - Мы должны быть в открытом диалоге, в ином случае создадим себе имидж территории, на которую просто никто не пойдет. Надо дать возможность каждому инвестору высказаться».