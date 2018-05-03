Житель Чебаркуля ищет женщину, чтобы подарить на 18-летие сыну

Житель Чебаркуля (Челябинская область) ищет женщину, чтобы подарить ее на 18-летие своему сыну. Такой неординарный поступок мужчина объясняет желанием отвлечь подростка от компьютера.

Такое необычное объявление появилось на одном из городских сайтов Чебаркуля.

«Моему сыну скоро 18 лет. Я хочу сделать неординарный подарок – превратить мальчика в мужчину. Взрослые поймут, что я имею ввиду. И поймут, что для этого мне нужна зрелая женщина лет 30 -35, способная ради становления мужской уверенности, конечно, не только ради этого, провести ритуал. Моё желание строится на наблюдении, как плохо у сына складываются в таком возрасте взаимоотношения с девушками, вернее никак не складываются – компьютер всему виной. И это меня заботит, хочу переключить его внимание и разжечь новый интерес», - говорится в объявлении.

Также автор объявления написал, что его поиск прекрасной гуру носит конфиденциальный характер и все нюансы он готов обсуждать лично с «живым» подарком.

Чебаркульцы неоднозначно отнеслись к такому объявлению. Много негативных откликов посыпалось в адрес администратора сайта, который выставил это объявление. Последнему пришлось оправдываться, объясняя свой поступок.

«Обращение отца с «двояким» смыслом, его можно интерпретировать по-разному, что именно хочет отец – не явно. Отец применяет в обращении следующие эпитеты по отношению к объекту поиска: «зрелая женщина» и «прекрасная гуру». Разве здесь есть оскорбление личностное или общественное? На мой взгляд, моральная сторона вполне презентабельна и не может быть заподозрена в разнузданности. Отец обеспокоен будущим ребенка», - написал администратор сайта.