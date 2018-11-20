Жителей Челябинска возмутили слова мэра Екатеринбурга о целесообразности челябинского аэропорта

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский, находясь в Париже, нелицеприятно высказался о целесообразности реконструкции челябинского аэропорта Баландино. В частности, мэр уральской столицы написал о том, что Челябинску достаточно будет и высокоскоростной магистрали, чтобы соединить два крупных города.

«Поэтому в Челябинске не надо строить аэропорт, - написал на своей страничке мэр Екатеринбурга Высокиновский. – Аэропорт Кольцово создаст для челябинцев возможность путешествовать».

Этим самым высказыванием вызвал у челябинцев бурю эмоций и негодований. Первым дал такие жесткие ответы в своем телеграм-канале депутат Государственной Думы Владимир Бурматов. Парламентарий назвал заявление чиновника «провинциальным», отметив, что подобные высказывания «хоронят Высокинского, как профессионала».

«Высокинского никто не спрашивал, каким регионам России нужны новые аэропорты, а каким, нет. Все решения приняты на уровне руководства страны, - написал депутат Государственной Думы Владимир Бурматов. - Он явно вторгается не в свою компетенцию, ставя под сомнение компетентность принявших решения, в том числе по выделению федеральных средств, руководителей министерств и ведомств. Вряд ли такое останется без ответа».

Но на этом Владимир Бурматов, в чей избирательный округ входит и территория аэропорта Баландино, продолжает приводить разумные доводы в пользу челябинской авиационной гавани.

«Провинциальность высказывания Высокинского особенно ярко выглядит на фоне совершенно противоположных по «тональности» высказываний и действий губернаторов Челябинской и Свердловской областей по партнерскому взаимодействию, в первую очередь, в сфере строительства ВСМ, развития транспортной инфраструктуры и повышения мобильности граждан, - пишет избранник народа Владимир Бурматов. - То есть, Высокинский ставит под сомнение позицию не только федеральных ведомств, но и своего губернатора».

В заключение депутат ГД подчеркнул, что против такого подхода и жители Екатеринбурга, которых регулярно из-за туманов сажают в Челябинске, расположенном всего в двух часах езды на автомобиле. Владимир Бурматов привел в пример свежую новость о том, что южноуральская столица приняла пять самолетов, которые не смогли приземлиться в Екатеринбурге из-за непогоды.

Кстати, когда помощник руководителя комитета по экологии Государственной Думы Николай Валуев, улетая из челябинского аэропорта, на прощание пожелал его сотрудникам удачи в работе и успехов в его масштабном строительстве. Ведь скоро, уже через полтора года в аэропорт Челябинска будут садиться самолеты делегаций 30 стран мира и 26-ти глав государств. Так что новый и современный аэропорт Челябинску обязательно нужен.

В пресс-службе аэропорта от каких-либо комментариев по поводу высказываний екатеринбуржского мэра отказались. Не высказался на данный момент по этому поводу и губернатор Челябинской области Борис Дубровский.