Жители Челябинска приглашаются за здоровьем в Семейный сквер

В Челябинске в четверг, шестого июня, в сквере «Семейный» Ленинского района состоится День здоровья. Все желающие смогут получить консультации врачей девятой городской клинической больницы.

С 13-ти до 16-ти часов для посетителей будут работать терапевт, эндокринолог, травматолог-ортопед, гинеколог. Здесь можно будет измерить давление, узнать о профилактике гипертонии, получить индивидуальные рекомендации по отказу от курения, женскому здоровью, сахарному диабету, заболеваниям щитовидной железы, получить приглашение на диспансеризацию, и другим интересующим вопросам.

ГКБ №9 участвует в подобном мероприятии под открытым небом не первый раз. Главная цель - пропаганда здорового образа жизни. Последние два года праздник здоровья, в котором участвуют все больницы района, проводится в Семейном сквере. Помимо консультаций врачей там будет организована тематическая концертная программа, сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь девятой горбольницы Ирина Пономарева.