Жители челябинской многоэтажки почти год не могут добиться подключения лифта

Около года длится эпопея по поводу замены и подключения лифтового оборудования в доме №18 на улице Шуменской Тракторозаводского района Челябинска. Еще в начале весны этого года подрядная организация «Импорт Лифт», получив необходимые допуски на замену лифтового оборудования, отключила подъемники в доме и до сих пор оборудование не работает. Каждый день люди по несколько раз спускаются и поднимаются по ступенькам пешком.

После того, как сотрудники подрядной организации приступили к замене лифтового оборудования, пуско-наладочные работы шли оперативно и качественно. До июня этого года. За это время, по словам жильцов и представителей подрядной организации, была выполнена основная часть всех операций - около 80%. Однако потом что-то пошло не так.

Подрядчики сослались на проблемы в своей компании и прекратили все пуско-наладочные работы, бросили материалы, инструменты и «растворились» в челябинском воздухе. Руководство управляющей компании во время очередного обследования объекта не нашло рабочих на местах. Их просто не было, ни одного. Заказчики отправили первую претензию подрядной организации «Импорт Лифт».

До августа этого года региональный оператор очень часто направлял претензии в компанию, но все обращения просто игнорировались. Работы на объекте не велись. 24 августа региональный оператор расторг договор в одностороннем порядке, так как не добился завершения работ по замене лифтов в доме на Шуменской.

«На сегодняшний день, в нашей многоэтажке выполнены работы по монтажу лифтового оборудования, всевозможного обрамления и электрики, - рассказали собственники квартир в доме №18 на улице Шуменской. - Ввод лифтового оборудования в эксплуатацию запланирован на конец ноября. Сейчас уже середина декабря, а воз и ныне там. Что нам делать? У нас в доме живут пенсионеры, много детей. Очень тяжело нам так жить».

Кстати, жильцы жалуются еще на то обстоятельство, что работники во время работ повредили шахту лифта. Однако не стали все изъяны устранять качественно, а просто заделали зияющие дыры строительной пеной.

«Через пару лет эта пена рассыплется, дыры появятся вновь, - продолжают делиться своими проблемами собственники квартир в челябинской высотке. - Строители были обязаны на технических отверстиях укрепить арматуру и заштукатурить. Это обыкновенная халтура, которая в любой момент может вылезти боком».

Оскорбленные таким отношением к работе жильцы дома рассказали о том, что представители регионального оператора пожаловались на невыполнение подрядной организацией своих обязательств в прокуратуру Тракторозаводского района. Сдавать в эксплуатацию лифтовое оборудование никто не собирается - представители регоператора попросили надзорное ведомство посодействовать в решении этого вопроса.

В это же время жители Челябинска обратились в администрацию Тракторозаводского района с просьбой включить им лифтовое оборудование хотя бы к наступающему Новому году. Вот какой получили ответ жители ЧТЗ от своих избранников.

«Ремонт и замена лифтового оборудования в вашем доме находится на контроле в администрации района, - ответил первый заместитель главы Тракторозаводского района Петр Антипин. - В ближайшее время будет назначена проверка инспекции Ростехнадзора».

Жильцы дома пообещали устроить массовый митинг и потребовать от власти включить лифтовое оборудование перед наступлением новогодних каникул. Работников на объектах дро сих пор никто не видел.

«Нам сначала обещали, что в августе поедем, потом в сентябре, затем в октябре, но вот уже декабрь подходит к завершению, а ничего не сдвинулось с «мертвой точки», - возмущаются жильцы многострадальной челябинской высотки. – Замучились ходить и выползать на улицу пешком. Так уже хочется поехать на лифте, но о наших страданиях и мучениях никто не думает».