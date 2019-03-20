Жители Коркино завтра решат судьбу похоронного бюро и, возможно, крематория

В администрации города Коркино (Челябинская область) завтра, 21 марта, пройдут публичные слушания по проекту планировки территории на земельном участке по адресу: улица 30 лет ВЛКСМ, дом 60, где местный индивидуальный предприниматель Александр Бакша планирует построить похоронное бюро. Начало слушаний - 15 часов 30 минут

С проектом застройки территории горожане могут ознакомиться у стен мэрии, где оборудованы информационные стенды.

Как сообщает коркинская администрация, на публичных слушаниях участники смогут представить свои предложения и замечания по проекту.

В преддверии слушаний в Коркино ходят разные слухи относительно планов Александра Бакши. Есть информация, что на данном земельном участке появится не только ритуальный зал, но и крематорий. Одни считают, что пугающая многих информация о появлении в черте города крематория является не более, чем слухами, распространяемые конкурентом Бакши в сфере оказания ритуальных услуг. Другие говорят о том, что в самом понятии «похоронное бюро» кроется положительный ответ на вопрос: «Действительно ли в Коркино может появиться крематорий?».

Так, похоронные бюро - это организации, имеющие право оказывать такие услуги, как получение тела в морге, продажа гроба и аксессуаров, оказание ритуальных услуг, транспортировка тела, кремация/развеивание праха усопшего, рытье могилы и собственно погребение, организация и проведение похорон в целом, изготовление и установка памятников, обустройство захоронений, оформление материальной помощи и необходимых документов и иные сопутствующие услуги.

Если у ритуальной службы есть собственный морг, то к услугам также добавляются: хранение тела усопшего, подготовка тела к прощанию (включая одевание, бритье, гримирование).

Подавляющее большинство ритуальных служб собственного морга не имеют, поэтому наиболее актуальным является список услуг №1.

Что хочет видеть в своем похоронном бюро коркинский бизнесмен Александр Бакша, жители города узнают завтра. И не просто узнают, а смогут повлиять на ситуацию: или принять идею возведения бюро, или помешать его появлению, выступив против предлагаемой планировки земельного участка.