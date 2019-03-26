Жители пострадавшего дома в Магнитогорске высказали все свои опасения Текслеру

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер встретился с жителями дома в Магнитогорске, частично обрушившегося в результате взрыва бытового газа.

Встреча проходила в актовом зале школы №14, где с момента обрушения дома, 31 декабря, и по 8 января был развернут оперативный штаб по ликвидации ЧС, куда приходили пострадавшие и родственники тех жителей, судьба которых на тот момент была не известна. Там проводил личные встречи с жителями Борис Дубровский.

В этом зале было пролито много слез. И сегодня зал был полностью заполнен. Не обошлось без слез и зашкаливающих эмоций. Люди до сих пор не могут прийти в себя после потери близких.

Разговор выдался очень непростой. Страсти накалены были до предела. Жители пострадавшего дома считают, что их забыли. Возмущаются, почему им не говорят правду, в том числе и о причине трагедии (не все верят в том, что причиной обрушения дома стал взрыв бытового газа). Люди жалуются, что их не пускают к главе города Сергею Бердникову и они не могут ему высказать все свои претензии и проблемы. Мэр искренне обиделся и считает, что пострадавшие на него наговаривают. Он говорит, что всегда был открыт для общения.

Пришедшие на встречу высказывают недовольство низкими темпами расселения жителей седьмого и восьмого подъездов, которые наиболее пострадали от взрывов и были признаны непригодными для проживания и демонтированы. На переселение жителей этих подъездов были выделены федеральные средства.

Одна из участниц встречи рассказала, что у нее в уцелевшей квартире (подъезд, примыкающий к седьмому, квартира 269, третий этаж, над аркой) качается пол, нет тепла. По ее словам, подъезд стоит на двух ногах. Женщина спрашивает, как она туда будет заезжать с мужем и сыном.

Были высказаны недовольства и размерами предоставляемых компенсаций. Жители отмечают, что после сообщения о выделении федеральных денег на расселение, покупке квартир для пострадавших и, возможно, строительстве дома, цены на жилье в Магнитогорске поползли вверх. Жители опасаются, что им не хватит выделяемой компенсации для приобретения нормального жилья.

Алексей Текслер внимательно выслушивал всех выступающих и делал для себя пометки. Затем он предоставил слов главе Сергею Бердникову, чтобы он прояснил ситуацию и ответил на часть накопившихся вопросов. Правда, жители нее дали ему спокойно говорить и постоянно перебивали, находясь на эмоциях.

По словам мэра, первого апреля будут известны результаты государственной экспертизы, которая и определит окончательную судьбу дома.

Если здание будет признано непригодным для проживания, то выселяться придется всем жителям, независимо от их желания. Если дом признают безопасным, то все желающие смогут остаться жить в своих квартирах и дальше. Тем, кто этого не захочет, будет предоставлено новое жилье.

После положительного заключения смогут вернуться домой и жители временно отселенных подъездов (№№ 5, 6, 9 и 10). Кто не захочет возвращаться, получат деньги. Тем, кто не захочет первого апреля возвращаться, ещё оплатят аренду жилья на три месяца, пока будут идти работы по благоустройству прилегающей территории.

Глава отметил, что скорее всего, дом можно будет эксплуатировать и дальше. Бердников заверил, что Гипромезу (они проводили экспертизу) можно доверять на все 100%. Они профессионалы. И кто решит остаться в доме, может жить спокойно

Также на встрече было сказано, что все готово для начала социальных выплат жителям всех подъездов, кроме седьмого и восьмого (по ним будут индивидуальное решение). Люди должны окончательно определиться, останутся они в этом доме жить дальше или уедут.

Жители седьмого подъезда начали возмущаться, что деньги (пожертвования) собирали именно им, но не другим. Что они потеряли все, а собранные для них средства тратят на других жителей дома.

Алексей Текслер, выслушав все стороны, сказал жителям, что рад личной встрече с ними и возможности узнать все из первых уст. Хотя некоторые говорили ему, что это не очень хорошая идея.

Врио губернатора дал поручение главе Магнитогорска встречаться с людьми чаще, в том числе и в индивидуальном порядке. Кроме того, мэру поручено размещать всю имеющуюся по дому информацию на сайте городской администрации (там открыта специальная страница и ежедневно обновляются данные по ситуации).

Алексей Текслер также распорядился «обеспечить людей, у которых было подорвано здоровье в результате стресса, медицинской помощью».

По завершении встречи Алексей Текслер пообещал жителям пострадавшего дома, что будет заниматься их делами каждый день и обязательно ещё к ним приедет, посмотрит лично их квартиры.