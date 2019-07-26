Алексей Текслер обозначил проблемы и назвал достижения Чебаркульского района

Глава Челябинской области Алексей Текслер вчера, 25-го июля, провел встречу с главой Чебаркульского муниципального района Александром Королем, на которой дал оценку уровню развития этой территории и рассказал о принятии ряда важных решений, направленных на улучшение качества жизни местных жителей.

Среди проблем, названных руководителем региона, - крайне низкий по сравнению со среднеобластным уровень газификации (25 процентов против 70-ти), некачественные дороги муниципального и регионального (которые не являются опорными) значения, ремонта которых люди ждут десятилетиями.

Также, сказал Алексей Текслер, для отдельных населенных пунктов Чебаркульского района актуальной проблемой является отстутствие сотовой связи. Перед руководством области, министерством связи им поставлена задача обеспечить покрытие этих территорий.

"И, конечно, здесь как и везде, существует проблема с развитием медицины - ФАПами, укомплектованием кадров. И эти направления тоже ключевые. Для того чтобы социальная жизнь соответствовала экономическому развитию района, мы договорились, что вокруг ваших крупных и не обязательно крупных, но успешных предприятий будет активно развиваться социальная сфера", - отметил Алексей Текслер.

В целом глава региона дал Чебаркульскому району положительную оценку.

"Ваш район достаточно успешный в экономическом плане. Сельское хозяйство развивается довольно активно - здесь одни из самых лучших показателей урожайности, есть крупные предприятия, средний и малый бизнес. Налоговые отчисления в Чебаркульском районе составляют 30 процентов - это один из лучших показателей в Челябинской области. Однако, к сожалению, существуют традиционные проблемы в социальной сфере", - заметил Алексей Текслер.

Во время рабочего визита глава региона посетил ряд населенных пунктов Чебаркульского района, побывав на объектах социальной сферы и приняв по ним ряд важных решений.

"К первому сентября будет открыт стадион в поселке Тимирязевский. Приняли решение о необходимости уже в этом году начать строительство в школе деревни Сарафаново и открыть ее до первого сентября 2021-го года. В новом здании также появятся 50 мест для дошколят. Там мы закроем в этом населенном пункте проблему и по школе, и по детским садам. Много обращений поступало по линии культуры. В Кундравах и Травниках мы приняли решение по ремонтам домов культуры. Это важно - комфортной среды без развития культуры быть не может. Приняли решение по развитию пространств, в том числе в сельских территориях, где бы местные жители могли отдыхать, проводить время. Там появятся площадки и для маленьких детей, и для подростков, и для взрослых", - рассказал Алексей Текслер.

Он отметил, что для 13-ти территорий Чебаркульского района будет выделено в несколько раз больше средств, чем планировалось изначально. Проекты, направленные на комплексное развитие сельских территорий (в том числе проект газификации), решено реализовать не за три года, как предполагалось, а за два засчет дополнительных ресурсов. Главное - определиться с приоритетными направлениями, потому что, по словам руководителя области, на все денежных средств может не хватить.

Отдельно в ходе вчерашней поездки были достигнуты договоренности по контейнерами для мусора, контейнерным площадкам и свалкам.

"Встреча получилась насыщенная, были определены приоритетные направления по улучшению качества жизни жителей района. Возьмите решение вопросов на свой контроль. Традицинно передаю вам синюю папку для работы", - обратился глава Челябинской области к районному главе, порекомендовав Королю активно работать с населением и самостоятельно формировать новые проекты, которые позволят дотянуть Чебаркульский район до среднеобластнго уровня, и пообещав ему помощь и поддержку региональных властей.

Александ Король выступил с ответным словом.

"Спасибо большое, что посетили наш район. Я думаю, что это посещение и конкретное решение вопросов тут же, на месте, станет серьезным толчком для дальнейшего развития Чебаркульского района. За то время, что я работаю, такого быстрого решения вопросов еще не было. Вы моментально вникаете в проблему, чувствуете, что это главное, что это приоритет, и тут же предлагаете решение. Постараемся ответить еще лучшей работой и в сельском хозяйстве, и в социальной сфере. Думаю, под вашим руководством жизнь нашего района и Челябинской области станет лучше и комфортнее для людей", - сказал Александр Король.