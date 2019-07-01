Алексей Текслер озвучил свою сенаторскую тройку

Глава Челябинской области Алексей Текслер представил свою тройку кандидатов на пост сенатора от исполнительной власти региона. Один из них будет наделен полномочиями члена Совета Федерации ФС РФ в случае избрания Алексея Текслера губернатором.

Напомним, с прошлой губернаторской кампании каждый из претендентов на пост губернатора представляет в избирательную комиссию области сведения о трех кандидатурах на пост сенатора от администрации Челябинской области.

Алексей Текслер 5 июня первым подал документы в облизбирком на участие в выборах губернатора. Накануне, 30 июня, он озвучил свою тройку претендентов на пост сенатора от региона.

Эту информацию подтвердили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора области.

В сенаторский список Алексея Текслера вошли председатель Законодательного собрания области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Мякуш, депутат Госдумы, лидер регионального отделения «Справедливой России» Валерий Гартунг и уполномоченный по правам человека в регионе Маргарита Павлова.

Алексей Текслер предложил кандидатам войти в его тройку воскресенье, 30 июня, в ходе посещения детского сада в Чурилово (Челябинский городской округ). Все трое приняли предложение главы региона.

Напомним, единороссы и эсеры не выдвинули своих кандидатов на участие в предстоящих выборах губернатора. Но и те, и другие уже официально заявили, что будут поддерживать в этой кампании главу региона Алексея Текслера.

Напомним, в настоящий момент исполнительную власть Челябинской области в Совете Федерации ФС РФ представляет Ирина Гехт. Ирина Альфредовна входила в тройку потенциальных сенаторов Бориса Дубровского (он победил на выборах в сентябре 2014 года). Помимо нее, в этой тройке были министр экономического развития Елена Мурзина и главврач Челябинского областного клинического онкологического диспансера Андрей Важенин.

Ирина Гехт проработает на посту сенатора до конца срока предусмотренных полномочий (по сентябрь 2019 года). По сведениям осведомленных источников, ей уже поступило предложение занять пост вице-губернатора Челябинской области (не некоторым данным, первого зама губернатора). Пока официально не озвучено, приняла ли она это предложение.

С 2010 года по январь 2014 года исполнительную власть Челябинской области в Совете Федерации представлял Руслан Гаттаров. В феврале 2014 года онн досрочно сложил полномочия сенатора в связи с переходом на работу в администрацию губернатора Челябинской области (ему был предложен пост вице-губернатора).