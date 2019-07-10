Алексей Текслер подписал кадровые постановления

Глава Челябинской области Алексей Текслер принял ряд кадровых решений – уволил своего первого зама Евгения Редина и назначил на эту должность Ирину Гехт.

Соответствующие постановления, подписанные руководителем области, размещены на официальном интернет-портале правовой информации.

Евгений Редин освобожден от занимаемой должности с 10 июля 2019 года. Причина увольнения – по инициативе работника, говорится в документе (в соответствии пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса РФ).

Первым заместителем губернатора назначена Ирина Гехт. Она приступит к своим обязанностям с 11 июля.

Напомним, сегодня, 10 июля, Совет Федерации ФС РФ удовлетворил заявление сенатора от исполнительной власти Челябинской области Ирины Гехт о досрочном сложении полномочий в связи со сменой места работы.

Ирина Гехт уже работала в правительстве Челябинской области – с 19 ноября 2012 года по сентябре 2014 года курировала социальную сферу в ранге вице-губернатора, а потом зампредседателя областного правительства.

Справка.

Ирина Альфредовна Гехт родилась 30 ноября 1969 года в городе Щучье Курганской области. В 1987 году с медалью окончила среднюю школу города Радужный Тюменской области, в 1992 году - исторический факультет Челябинского государственного университета, в 1998 году - аспирантуру. Кандидат педагогических наук. В 2001 году прошла курсы повышения квалификации по направлению «Государственное и муниципальное управление».

В 2006 году была избрана в Общественную палату Челябинской области, в 2008 году единогласно переизбрана в ее второй состав.

28 апреля 2010 года была назначена первым заместителем министра социальных отношений Челябинской области, 1 февраля 2011 года – возглавила это ведомство.

С 19 ноября 2012 года - заместитель губернатора Челябинской области по социальным вопросам. С мая 2013 года (после изменения структуры исполнительной власти) – заместитель председателя правительства области. В сентябре 2014 года была делегирована в Совет Федерации ФС РФ от исполнительной власти региона, где проработала по 10 июля 2019 года.