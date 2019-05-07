Более тысячи южноуральцев примут участие в праймериз ЕР

Более одной тысячи жителей Челябинской области подали заявки на участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов от партии «Единая Россия» на предстоящие выборы 8 сентября. Прием заявлений завершился 30 апреля.

Напомним, в рамках предварительного голосования в Челябинской области будет распределяться 487 мандатов. Праймериз пройдет по двум моделям. Первая модель используется в тех муниципальных образованиях, где количество избирателей свыше 10 тысяч человек, по ней будет распределено 211 мандатов. Вторая модель проводится в муниципальных образованиях с количеством избирателей менее 10 тысяч человек, здесь предусмотрено 276 мандатов.

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения ЕР, из общего числа участников предварительного голосования 526 кандидатов примут участие в праймериз по первой модели и 567 кандидатов – по второй модели.

По первой модели ПГ большинство заявок поступило в районы Челябинска. Так, в Тракторозаводском районе зарегистрировано 67 заявок, в Ленинском районе – 66 заявок, в Центральном районе – 59 заявок, в Металлургическом районе – 58 заявок, в Калининском районе – 58 заявок, в Советском районе – 50 заявок.

На участие в предварительном голосовании по второй модели больше всего кандидатов зарегистрировано в Сосновском, Саткинском, Карталинском и Кизильском районах.

На участие в ПГ заявились как опытные, так и начинающие политики, в том числе участники молодежного кадрового проекта «ПолитСтартап», который реализуется в регионе впервые. Доля кандидатов до 35 лет составила более 41% от всех участников предварительного голосования.

До 15 мая будут активно проводиться дебаты с кандидатами, у всех избирателей появится возможность пообщаться с ними лично, задать вопросы и дать свою оценку. Всего заявлено 10 тем дебатов, большинство из них касается социальной сферы. Это поддержка старшего поколения, молодежи, многодетных семей, реализация Указов президента, экологические вопросы и другие. До 25 мая продлится агитационная кампания, включающая в себя социальные акции, встречи с жителями.

Единый день предварительного голосования пройдет 26 мая.