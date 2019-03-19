Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подал в отставку. Заявление о досрочной отставке по собственному желанию на имя президента РФ Владимира Путина было подано главой региона сегодня, 19 марта. До окончания срока губернаторских полномочий Дубровский не доработал полгода.

«Мною направлено обращение Президенту Российской Федерации с просьбой об отставке. Это моё личное решение», - говорится в официальном обращении главы региона к южноуральцам.

Борис Дубровский поблагодарил земляков за поддержку, «которую он ощущал все годы работы в должности губернатора.

«Могу сказать, что интересы жителей для меня всегда были превыше всего. Я работал для вас», - особо подчеркнул глава региона.

Дубровский отметил, что основным принципом его работы на посту главы региона было искреннее уважение к каждому жителю, мнению и правам каждого южноуральца.

«Я всегда дорожил вашим добрым словом и поддержкой, вашей отзывчивостью и открытостью», - заверил губернатор.

Борис Дубровский считает, что поступает правильно, приняв решение о досрочной отставке. Напомним, ранее он говорил, что намерен баллотироваться на второй срок.

«Челябинская область – замечательный регион и я счастлив, что имел возможность вложить свой труд на благо нашего края», - заявил губернатор и добавил, что за время его руководства областью сделано многое, но предстоит еще решить много важных задач.

«Мира и добра вам, дорогие земляки, процветания нашему опорному краю Державы!», - пожелал напоследок Борис Дубровский.

Напомним, предыдущий губернатор Челябинской области – Михаил Юревич – также не отработал свой первый срок на посту главы региона. 15 января 2014 года он досрочно (за восемь месяцев до завершения полномочий) по собственному желанию ушел в отставку.

В этот же день Борис Дубровский был назначен временно исполняющим обязанности губернатора. А в сентябре 2014 года на выборах был избран губернатором.

Осенью 2018 года Борис Дубровский заявлял, что не намерен уходить в отставку и готов повторно переизбираться на пост главы региона. При этом губернатор уточнял, если президент примет решение об его отставке, он его выполнит и не будет претендовать на второй срок.