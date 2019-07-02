Челябинские единороссы ввели персональную ответственность за результаты их кандидатов на выборах

Челябинское региональное отделение «Единой России» ввело персональную ответственность членов партии за результаты поддерживаемого ими кандидата на выборах губернатора и депутатов различных уровней.

Соответствующее решение было принято на XXXIII региональной Конференции партии.

Напомним, на конференции было принято решение о поддержке главы региона Алексея Текслера на предстоящих 8 сентября выборах губернатора.

«Каждый депутат, который был избран от партии «Единая Россия», будет нести персональную ответственность за итоги предстоящих 8 сентября выборов в своем избирательном округе», - рассказал Секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания региона Владимир Мякуш.

По решению партконференции все депутаты области и Госдумы назначены ответственными по своим округам. «У каждого депутата есть определенное число избирателей, которые его поддерживают. И каждый депутат имеет возможность организовать избирательную кампанию в поддержку Текслера», - отметил лидер южноуральских единороссов.

Аналогичная схема будет распространена и на избирательную кампанию депутатов всех уровней. «Я думаю, что у нас достаточно партийного и организационного ресурса для того, чтобы оказать качественную поддержку нашим кандидатам и обеспечить их победу», - заявил Владимир Мякуш.

Секретарь Челябинского регионального отделения подчеркнул, что партия приняла принципиальное решение: при делегировании депутатов районных Советов города Челябинска в Городскую Думу и при распределении руководящих должностей в самих райсоветах будут учитывать то, какие результаты в конкретных округах были получены на выборах губернатора.