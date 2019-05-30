Депутаты дали стар выборам губернатора Челябинской области

Выборы губернатора Челябинской области назначены на 8 сентября 2019 года.

Соответствующее постановление приняли депутаты регионального Законодательного собрания сегодня, 30 мая.

Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Спикер Владимир Мякуш напомнил, что в соответствии с федеральным законом единым днем голосования является второе воскресенье сентября. Поэтому было предложено назначить выборы на 8 сентября. Все необходимые нормативно-правовые акты подготовлены.

Старт избирательной кампании по выборам губернатора Челябинской области будет дан сразу в день официального опубликования принятого депутатами постановления.

Согласно областному закону губернатор избирается прямым голосованием избирателей, сроком на пять лет. Сегодня в области в списки на голосование включены 2,7 миллиона жителей.

Напомним, на предыдущих выборах главы региона выдвигать кандидатов могли только избирательные объединения. Теперь и независимым от партий кандидатам разрешили самостоятельно выдвигаться на выборах губернатора Челябинской области. Соответствующие поправки в закон были внесены в апреле 2019 года.

Кандидат, который решит побороться за пост губернатора, должен будет уведомить об этом избирательную комиссию области не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени. Избирательное объединение может выдвинуть только одного кандидата. Один кандидат не может одновременно выдвигаться от избирательного объединения и самостоятельно.

Кандидат на должность губернатора, выдвинутый от избирательного объединения, должен будет представить в свою поддержку не менее 7% подписей от общего числа местных депутатов и глав. Кроме того, кандидат должен быть поддержан не менее чем в трех четвертях муниципальных районов и городов. При этом все подписи должны быть нотариально заверены. Облизбирком обязан опубликовать все подписи.

Каждый глава и депутат может поставить свою подпись за кандидата только один раз.

Кандидат-самовыдвиженец должен будет собрать в свою поддержку 0,5% подписей от числа избирателей, зарегистрированных на территории области (порядка 13 тысяч 168 человек), а также местных депутатов или избранных глав муниципальных образований.

Кандидат должен будет также представить свой список из трех кандидатур на должность сенатора, из которого, в случае победы, и будет избран представитель в Совете Федерации от исполнительной власти области.

Кроме того, увеличена предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда до 150 миллионов рублей. При проведении повторного голосования сумма повышается еще на 20%. При этом средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением, в совокупности не могут превышать 100% предела избирательного фонда.

Размер добровольных пожертвований юридических лиц в избирательный фонд составит 50% от предельной суммы фонда. Для граждан установлен предел 5%.

Предусмотрена также возможность стопроцентного финансирования избирательным объединением избирательной кампании выдвинутого им кандидата.

На предстоящих выборах губернатора будет использована новация, которая ранее применялась на выборах Президента РФ, - возможность голосования по месту нахождения избирателя.

Спикер Владимир Мякуш уточнил, что решения о назначении муниципальных выборах должны приниматься Собраниями и Советами депутатов городов и районов с 9 по 19 июня. Глава регионального парламента рекомендовал всем депутатам проконтролировать в своих округах своевременное принятие соответствующих нормативно-правовых актов. «Все юридические тонкости должны быть соблюдены», - потребовал спикер.

Справка.

На прошлых выборах, которые проходили в сентябре 2014 года, за пост главы региона боролись четверо кандидатов: 34-летний генеральный директор ЗАО «Брижанин и партнеры» Владимир Брижанин (кандидат от партии «Города России»), 56-летний врио губернатора Борис Дубровский (поддержан «Единой Россией»), 47-летний адвокат в коллегии адвокатов «Южно-Уральский адвокатский центр» Константин Нациевский (от КПРФ), 33-летний помощник депутата Государственной Думы ФС РФ по работе в Челябинской области Виталий Пашин (от ЛДПР). Тогда победу одержал Борис Дубровский, за которого отдали свои голоса 86,37% южноуральцев, принявших участие в голосовании.

Но избранный губернатор не доработал до окончания отведенного ему срока полномочий. Еще осенью 2018 года Борис Дубровский заявлял, что не намерен уходить в отставку и готов повторно переизбираться на пост главы региона. При этом он уточнял, если президент примет решение об его отставке, он его выполнит и не будет претендовать на второй срок. В итоге в марте 2019 года Дубровский досрочно ушел в отставку.

Его предшественник на посту губернатора Михаил Юревич также досрочно ушел в отставку.

На сегодня временно исполняет обязанности губернатора Алексей Текслер. Он уже заявил о намерении участвовать в выборах, скорей всего, в порядке самовыдвижения. О планах по участию в выборах говорили и кандидаты от КПРФ и ЛДПР – Константин Нациевский и Виталий Пашин. В борьбу планируют вступить лидер «СТОП ГОК» Василий Московец и бывший член Избирательной комиссии Челябинской области Александр Лебедев.