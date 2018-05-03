Депутаты приняли досрочную отставку главы Троицкого района Людмилы Шаталовой и назначили и.о.

Глава Троицкого муниципального района Челябинской области Людмила Шаталова по собственному желанию досрочно покинула пост.

Заявление о досрочном прекращении полномочий главы Людмила Шаталова подала еще в апреле 2018 года. Сегодня, 3 мая, Собрание депутатов Троицкого района на внеочередной сессии удовлетворило заявление.

Людмила Шаталова объяснила свое решение личными причинами, в том числе состоянием здоровья. Она руководила районом с 2006 года, в феврале Людмиле Владимировне исполнилось 63 года.

Депутаты поблагодарили главу за плодотворную работу. Было принято решение присвоить Людмиле Шаталовой звание «Лауреат премии Собрания депутатов Троицкого района «Общественное призвание» за значительный вклад в обеспечение стабильности экономического и социального развития Троицкого района. Кроме того, парламентарии хотят обратиться в Заксобрание с инициативой о присвоении Шаталовой звания «Почетный гражданин Челябинской области», а ветераны будут ходатайствовать о присвоении ей звания «Почетный гражданин Троицкого района».

Депутаты назначили временно исполняющим полномочия главы Тимура Мухамедьярова, до настоящего времени работавшего заместителем главы по экономике, финансам и муниципальной собственности.

В последнюю среду мая будет проведено очередное заседание Собрания депутатов Троицкого района, на котором, вероятнее, всего, будет запущен конкурс по избранию главы. По закону на конкурсные процедуры отводится до шести месяцев. За этот срок депутатский конкурс должен будет определиться с новым главой.