Дубровский готов уволить глав муниципалитетов, где прошли обыски

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский пока не намерен принимать никаких кадровых решений в отношении глав Златоуста и Чебаркуля, в администрациях которых в этом году проводились обыски. Но если правоохранительные органы выявят нарушения, то отставка будет неминуема.

Об этом губернатор рассказал ИТАР-ТАСС на Российском инвестиционном форуме, который проходит в Сочи.

Напомним, в Златоусте у силовиков возникли вопросу к муниципальному телевидению, к расходованию бюджетных средств, выделенных муниципальному предприятию на погашение долгов. В Чебаркуле проверяют эффективность траты бюджетных денег при покупке здания для детсада.

«Нельзя сказать, что я всем доволен, я считаю, что мы не все сделали, что должны были. Сейчас их (глав – прим. ред.) работу оцениваем на "три с плюсом". Если будут выявлены нарушения, буду принимать кадровые решения, - прокомментировал Борис Дубровский. - Но на текущий момент я кадровые решения принимать не намерен».

Напомним, в середине января сотрудники городского отдела управления ФСБ по Челябинской области проводили выемку документов в муниципальной телекомпании «Злат-ТВ», учредителем и собственником которого является администрация Златоуста. При этом глава Златоустовского городского округа Вячеслав Жилин - аффилированное лицо в двух медиаактивах города.

В конце января 2019 года в Златоусте проводились обыски проводились в конце января в муниципальном унитарном предприятии «Коммунальные сети». Силовиков интересовали документы, связанные с расходованием бюджетных денег, выделенных на погашение долгов за газ перед «НОВАТЭК-Челябинск». В августе 2018 года прошла выемка документов на предприятии «Теплоэнергетик» в рамках возбужденного уголовного дела (по результатам проверки Контрольно-счетной палаты региона).

В Чебаркуле было заведено уголовное дело по факту закупки мэрией города по завышенной цене здания под детсад в Чебаркуле. Дело возбуждено по материалам проверки, которую проводила Контрольно-счетная палата области в Чебаркуле. Проверка проводилась в районной администрации и администрациях сельских поселений Чебаркульского района.