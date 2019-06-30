Эсеры поддержат Алексея Текслера на выборах губернатора Челябинской области

Региональное отделение партии «Справедливая Россия» поддержит кандидатуру Алексея Текслера, исполняющего обязанности главы Челябинской области, на выборах губернатора.

Решение принято сегодня, 29 июня, на партийной конференции.

Напомним, две парламентские партии, в том числе и «Справедливая Россия» не стали выдвигать своих кандидатов для участия в выборах губернатора.

Депутат Госдумы, лидер челябинских справедливороссов Валерий Гартунг рассказал, что предварительно обсудил с Алексеем Текслером наиболее актуальные инициативы партии и приоритеты в развитии области. По словам Гартунга, глава региона согласился с актуальностью ряда инициатив партии и готов работать над решением проблем, которые эсеры считают наиболее актуальными.

Участники конференции единогласно поддержали предложение председателя регионального отделения о поддержке кандидатуры Алексея Текслера на предстоящих выборах губернатора.

Кроме того, на конференции тайным голосованием были выдвинуты кандидаты в советы депутатов по всем районам Челябинска, а также в советы нескольких городских и сельских поселений Челябинской области.

Как уже сообщало агентство, заявления на участие в выборах поступили от 14 претендентов, из них 6 - были выдвинуты от партий и 8 - самовыдвиженцы. От КПРФ и ЛДПР, как и в предыдущую губернаторскую кампанию, будут участвовать Константин Нациевский и Виталий Пашин соответственно. Единороссы заявили, что будут поддерживать кандидатуру Алексея Текслера, который пошел на выборы как самовыдвиженец.

Помимо этого, в выборах планирует принять участие член совета Всероссийского Левого Фронта, координатор Челябинского регионального отделения «Левый Фронт» Сергей Морозов, от «Родины» - Сергей Смышляев, лидер челябинского регионального отделения «Яблока» Ярослав Щербаков и от партии «Гражданская инициатива» экс-омбудсмен Алексей Севастьянов .

В списке самовыдвиженцев глава региона Алексей Текслер, предприниматель Андрей Аюпов, челябинский юрист и общественник Александр Лебедев, директор клиники FMC Степан Фирстов, Александр Комиссаров, Татьяна Якимова, военный пенсионер Виктор Перов и свадебный фотограф Станислав Артемов.