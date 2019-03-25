Глава Копейска подал в отставку

Глава Копейского городского округа (Челябинская область) Владимир Можин досрочно уходит в отставку, проработав на этом посту всего два года.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе городской администрации, о своем добровольном уходе с поста мэра Владимир Можин объявил сегодня, 25 марта, в ходе аппаратного совещания.

«Это мое личное решение, - уточнил глава. - В среду, 27 марта, мой последний день работы». Вместе с действующим главой уходит со своих постов и его ближайшая команда.

Генерал-майор юстиции в отставке, бывший первый заместитель прокурора Челябинской области Владимир Можин был избран главой Копейского городского округа 22 марта 2017 года. «Моей задачей было стабилизировать ситуацию в Копейске, примирить администрацию и Собрание депутатов, сделать работу всех служб и ведомств более слаженной», - напомнил Можин. По его словам, на сегодня в городе нет конфликтов, а во вверенном ему коллективе установлены рабочие отношения. Глава поблагодарил сотрудников за добросовестную работу.

Однако, в Копейске далеко не все так стабильно и благостно. И новому главе придется заняться решением очень многих застарелых и непростых проблем, в том числе и в коммунальной сфере.

В среду, 27 марта, состоится заседание Собрания депутатов Копейского городского округа, на котором будет принята отставка действующего главы, назначен врио мэра, и, вероятнее всего, объявлено о старте конкурса по отбору кандидатов на пост главы. Новый мэр в городе появится не ранее чем через два месяца.

На эту должность рассчитывает 38-летний Андрей Фалейчик - заместитель главы Копейского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству. Он занял пост вице-мэра 5 февраля 2019 года. До настоящего момента он работал заместителем министра строительства и инфраструктуры области - начальником управления жилищной политики.