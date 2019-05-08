Глава Кыштыма получила свою папку с наказами от врио губернатора

Глава Кыштымского городского округа (Челябинская область) Людмила Шеболаева получила свою папку с наказами от временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

В ходе своего первого рабочего визита в муниципалитет Алексей Текслер, познакомившись с достопримечательностями города и пообщавшись с жителями, встретился с Людмилой Шеболаевой, которая уже десять лет руководит городом.

Алексей Текслер передал также главе муниципалитета папку с просьбами и пожеланиями жителей, которые обращались к руководителю области через Инстаграм и общественные приемные граждан.

Среди проблем, которые озвучили кыштымцы руководителю области, - поддержка детского спорта и физкультуры, строительство дорог, ФАПов в поселках, рост тарифов, газификация, благоустройство.

«Болевой точкой является все, что касается здравоохранения: не хватает кадров, узких специалистов, городская больница нуждается в ремонте», - обратил внимание на злободневную городскую проблему глава региона. В муниципалитете существуют также общие для всех территорий проблемы: дороги, ЖКХ, аварийное жилье. «Нужно держать на контроле ситуацию с Водоканалом, работать по газификации», – поручил глава региона.

Напомним, Алексей Текслер сразу после вступления в должность врио губернатора завел отдельные папки для каждого муниципального образования региона, куда собирает все проблемные вопросы по территории. Врио также предупредил глав муниципальных образований - те, кто не справится с поставленными задачами, пойдет в отставку.