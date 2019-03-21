Главе Челябинска не удалось получить еще двух замов в помощь

Администрация Челябинска отозвала из Челябинской городской Думы проект документа, изменяющий структуру мэрии.

Напомним, обновленную структуру, предполагающую увеличение числа заместителей главы, планировали рассмотреть на заседании комиссии Челябинской городской думы по местному самоуправлению 20 марта.

Но заседание было перенесено за пятницу, 22 марта. В связи с тем, что 20 марта чиновникам представляли нового руководителя области - временно исполняющего обязанности губернатора Алексея Текслера.

В завтрашней повестке заседания комиссии вопрос о новой структуре челябинской администрации стоит. Но мэрия вдруг неожиданно передумала его рассматривать. Как сообщили в пресс-службе Думы, сегодня администрация отозвала проект обновления структуры. Значит, и на заседании Думы, которое намечено на 26 марта, этот вопрос обсуждаться не будет. Мэрия пока продолжит работать в рамках старой структуры.

На сегодня у главы Челябинска один первый заместитель и семь заместителей (должность зама по правовым и имущественным вопросам пока остается вакантной после избрания Елистратова главой). Мэр намеревался ввести еще две новые ставки заместителей, подняв статус двух начальников управлений до вице-мэров. Однако, еще на стадии внесения к новой структуре возникло немало вопросов. Зачем главе города нужно столько заместителей? И почему для повышения эффективности работы необходимо повысить статус некоторых начальников управлений?