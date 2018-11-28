Главой Еткульского района единогласно избран Юрий Кузьменков

Главой Еткульского муниципального района (Челябинская область) единогласно избран 55-летний вице-мэр Юрий Кузьменков. «Это были не «выборы», не назначение, а просто фарс», - считает Анатолий Шундеев, в последний момент снявший свою кандидатуру и не пожелавший участвовать в спектакле.

Соответствующее решение принято сегодня, 28 ноября, на очередном заседании Собрания депутатов района.

Напомним, на пост главы района заявились семь человек. После проверки представленных документов всех претендентов допустили до полуфинала – выступления перед конкурсной комиссией. Но одному - председателю Собрания депутатов Еткульского района Игорю Михайлову – посоветовали сойти с дистанции (на то были свои причины и ему они хорошо известны). Он не стал спорить и по-тихому ушел в сторонку.

После собеседования комиссия приняла решение допустить до следующего этапа троих человек: вице-мэр Юрий Кузьменков (в настоящий момент временно исполняет полномочия главы Еткульского района), заместитель главы Коркинского городского поселения Вадим Галямов и председатель сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) «Коелгинское» Анатолий Шундеев. Первая кандидатура одобрена областными властями, второй – технический кандидат (он и на прошедшем недавно конкурсе в Коркинском районе шел как технический кандидат к кандидатуре власти). А Анатолия Шундеева включили в список для того, чтобы создать видимость борьбы.

Трое проигравших на этапе полуфинала претендентов посчитали, что конкурсная комиссия необъективно оценила их кандидатуры и не допустила до участия в финале. Это глава Еманжелинского сельского поселения Олег Бобырев, индивидуальный предприниматель Александр Андрусенко и временно неработающий Алексей Константинов (был замом главы, но уволен в апреле после возбуждения в отношении него уголовного дела за превышение должностных полномочий). Они подали иск в Еткульский районный суд. Заседание суда состоялось накануне. Суд оказался не на их стороне.

Сегодня, 28 ноября, на заседание Собрания депутатов пришли все три отобранных кандидата. Еще до проведения сессии практически никто не сомневался, что выбор уже сделан и все происходящее будет простой формальностью.

Однако, Анатолий Шундеев (это его третьи выборы на пост главы) не пожелал стать пешкой в чужой игре по заранее спланированному сценарию и известному финалу. В начале заседания он поинтересовался у депутатов, кто будет нести ответственность за назначенного (выбранного) сегодня главу. Он напомнил парламентариям, что три года назад они единогласно выбрали главой Василия Головчинского (до этого он руководил районом уже в общей сложности 20 лет - 1991 по 2001 и с 2005 по 2015 годы) и к тому моменту имел серьезные проблемы со здоровьем. Этого факта тогда никто не принял во внимание, но в итоге практически весь 2018 года район оставался без главы. Сначала его замещал Константинов (пока в отношении него не возбудили уголовное дело), а потом Кузьменков. И никто из проголосовавших "за" не ответил за свое непродуманное решение.

«История повторяется и в этот раз, - считает Анатолий Шундеев. – Ни у кого не возникает сомнений, за чью заранее определенную сверху кандидатуру отдать свой голос». И кто в этот раз будет отвечать, если что пойдет не так? Шундеев отмечает, что он не против назначения глав. Но пусть это делает губернатор и в полной мере несет ответственность за свою кандидатуру.

В этот раз никакого внятного ответа на свой вопрос Анатолий Шундеев не услышал и перед голосованием снял свою кандидатуру. В итоге, как и прогнозировалось, главой избран Юрий Кузьменков. За него проголосовали все 14 присутствовавших на заседании депутатов.

Пока не ясно, сколько времени Кузьменков будет руководить районом. По закону, глава назначается на пять лет. Но через два года будет избран новый состав Собрания депутатов Еткульского районы и, вполне вероятно, новые парламентарии захотят переназначить главу.

Как уже сообщало агентство, 26 сентября 2018 года Собрание депутатов Еткульского муниципального одобрило досрочную отставку главы Василия Головчинского, руководившего муниципалитетом в общей сложности более 23 лет. Официальная причина – по состоянию здоровья.