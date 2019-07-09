Ирина Гехт подала заявление о досрочном сложении полномочий сенатора

Член Совета Федерации ФС РФ от исполнительной власти Челябинской области, заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользовании Ирина Гехт подала заявление о досрочном сложении своих полномочий.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщил осведомленный источник, близкий к сенатору.

Накануне, 8 июля, Ирина Гехт в составе делегация Совета Федерации принимала участие в работе 28-й летней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которая проходила в Люксембурге. Сегодня она уже в Москве.

Ее заявление должны рассматривать на Совете Палаты Совета Федерации.

По данным нашего источника, в четверг, 11 июля, Ирина Альфредовна приедет в Челябинск. И, вероятнее всего, она уже будет представлена в качестве нового вице-губернатора.

По данным источника, Ирина Альфредовна займет пост первого заместителя главы региона и будет курировать всю социальную сферу. Занимающий эту должность Евгений Редин уйдет в отставку.