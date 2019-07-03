Кандидат от ЛДПР Виталий Пашин определился со своей сенаторской тройкой

Представитель Челябинского регионального отделения политической партии ЛДПР, депутат Госдумы Виталий Пашин, заявившийся на участие в выборах губернатора, определился со своей сенаторской тройкой.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии, в сенаторскую тройку Виталия Пашина вошли депутат Законодательного Собрания Челябинской области Алексей Беседин, директор, главный врач медицинского центра «Лотос» Елена Коляда, глава Тимирязевского сельского поселения Владимир Горев.

В случае избрания Виталий Пашина губернатором один из этой тройки будет делегирован в Совет Федерации ФС РФ от исполнительной власти Челябинской области. Сейчас пост сенатора от регионального правительства занимает Ирина Гехт.

Первым свою тройку претендентов на пост сенатора от региона озвучил глава региона Алексей Текслер. В его список вошли председатель Законодательного собрания области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Мякуш, депутат Госдумы, лидер регионального отделения «Справедливой России» Валерий Гартун и уполномоченный по правам человека в регионе Маргарита Павлова.

Как уже сообщало агентство, заявления на участие в выборах поступили от 14 претендентов, из них 6 - были выдвинуты от партий и 8 - самовыдвиженцы.