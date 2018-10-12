Комиссия по выборам главы Еткульского района сформирована

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский делегировал трех своих представителей в комиссию по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы Еткульского муниципального района.

Соответствующее распоряжение, подписанное первым вице-губернатором Евгением Рединым, размещено на официальном сайте правительства области.

В состав комиссии включены депутаты Законодательного собрания Марина Поддубная, начальник управления по внутренней политике правительства области Виталий Шиков, заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области Алексей Фартыгин. Эти же представители были включены в состав конкурсной комиссии по отбору главы Коркинского муниципального района.

Как уже сообщало агентство, 26 сентября 2018 года Собрание депутатов Еткульского муниципального района одобрило досрочную отставку главы Василия Головчинского, руководившего муниципалитетом в общей сложности более 23 лет.

С 29 сентября начался прием заявлений от претендентов на ставший вакантным пост главы. Документы принимаются в течение 15 дней (в выходные завершится прием). Затем месяц отводится на проверку поступивших сведений.

Технический секретарь конкурсной комиссии и представители администрации района отказались предоставить информацию, сколько человек уже подали заявления на участие в конкурсе и кто конкретно намеревается побороться за пост главы. Почему-то они решили сделать из этого тайну, при этом никак не мотивировав свои действия.

Конкурс по отбору кандидатов состоится 20 ноября. Депутаты выберут главу района из предложенных комиссией кандидатур на очередном заседании – 21 ноября (в третью среду месяца).