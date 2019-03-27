Смена власти в Копейске

Собрание депутатов Копейского городского округа (Челябинская область) одобрили добровольную отставку главы Владимира Можина. Он досрочно покидает пост, проработав в должности всего два года.

О своем добровольном уходе с поста мэра Владимир Можин объявил 25 марта.

Временно исполняющим обязанности главы Копейска назначен 38-летний Андрей Фалейчик – вице-мэр по жилищно-коммунальному хозяйству. Он стал вице-мэром менее двух месяцев назад - 5 февраля 2019 года. До этого работал заместителем министра строительства и инфраструктуры области.

В течение месяца депутаты должны объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Копейска, сформировать свою половину конкурсной комиссии. Новый мэр в городе может появиться месяца через три.

Напомним, генерал-майор юстиции в отставке, бывший первый заместитель прокурора Челябинской области Владимир Можин был избран главой Копейского городского округа 22 марта 2017 года. Он был избран лишь со второй попытки. Его предшественник Валерий Устинов продержался в кресле менее месяца и потом написал заявление о добровольном сложении полномочий по состоянию здоровья.

Как уточнили в пресс-службе администрации города, вместе с главой свой пост покинул также заместитель главы по имуществу, градостроительству и жилищной политике Константин Никитин. На сегодня его должность пока вакантна. У главы еще есть три заместителя: вице-мэр по социальному развитию Владимир Бисеров (он был соперником Устинова на выборах, но проиграл. Против Можина свою кандидатуру не выставлял), зам главы администрации по финансам, экономике и инвестиционной политике Ольга Пескова (должность введена недавно) и замглавы по жилищно-коммунальным вопросам, которую занимает Фалейчик.