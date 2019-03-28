Лишенный полномочий спикер в Чесменском районе рассказал о причинах его отставки

Спикер Собрания депутатов Чесменского муниципального района (Челябинская область) Владимир Федяшев, отправленный сегодня в отставку, рассказал о допущенных им в декларациях ошибках. Именно они, по официальной версии, и стали причиной досрочного лишения полномочий районного спикера.

Напомним, решение об отставке депутаты приняли сегодня, 28 марта. Об этом сообщал агентству сам Владимир Федяшев, руководивший районным парламентом с февраля 2017 года. Спикер досрочно лишен полномочий по требованию прокуратуры в связи с недостоверными сведениями, которые он указал в декларациях о доходах за 2016 и 2017 годы.

По данным надзорного ведомства, спикер в декларациях за 2016 и 2017 годы занизил размер пенсии (более чем на 20 тысяч рублей), не указал договоры купли-продажи на имеющиеся объекты недвижимости, а также свои два счет и один счет супруги.

Владимир Федяшев представил прокурору района объяснения по всем этим вопросам. С данными по размерам пенсии напутал пенсионный фонд (по его словам, представили фонда готовы подтвердить сбои в программе).

Кроме того, Владимир Федяшев пояснил, что за последние годы изменились правила заполнения декларации. Раньше не надо было представлять договоры купли-продажи, поэтому спикер и не указывал их.

Что касается утаенных счетов, то, по его словам, эти счета были открыты в 1991 году (в его бытность занятия фермерством) и спустя многие годы благополучно забыты. На одном из счетов сейчас находится 10 тысяч рублей, на втором – 12 тысяч рублей.

Спикер рассказал и еще об одном своем «прегрешении». Он продал автомобиль УАЗ по доверенности в Златоуст еще в 2014 года, но автомобиль был снят с учета в 2017 году. Владимир Федяшев предоставил расписку от владельца, что о дате продаже, но ситуацию это не исправило.

Владимир Федяшев – не единственный депутат в области, который допустил нарушения в своей декларации. Но за других пока вступались их коллеги, которые ограничивались более мягким наказанием и не допускали лишения полномочий.

Напомним, миасский депутат Фатих Мамлеев не указал имеющиеся в его собственности 7 земельных участков; счета, открытые в банках на его имя; утаил доход в размере 1,2 миллиона рублей, полученный от продажи земельного участка, и скрыл сведения о подаренном им участке. Более мелкие претензии были и к декларации еще одного депутата – Голяновского. Прокуратура потребовала лишить Мамлеева депутатских полномочий. На этом настаивал и губернатор. Миасские депутаты же решили ограничиться лишь лишением Мамлеева права выступления на заседаниях Собрания до конца 2018 года. Виктору Голяновскому вынесли порицание (у него ошибки в декларации носили формальный характер). Прокуратура подала иск в суд. Суды признали решение депутатов незаконным и обязали их повторно рассмотреть вопрос о лишении Мамлеева депутатских полномочий. Но до сих пор этот вопрос не рассмотрен.

У областной прокуратуры были также претензии к декларациям депутатов Заксобрания (Константину Толкачеву и Янову), депутату Советского района Челябинска Сергею Шумакову.